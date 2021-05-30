《黑白魔后》愛瑪湯遜霸氣登場撞樣汪明荃　網民想阿姐加入演續集

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-30 09:00

迪士尼真人版電影《黑白魔后》由兩大奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）和愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演，今集除了可以說是《101斑點狗》的前傳外，更帶出新世代都可以有一翻作為的意思，十分有創意之餘在畫面上亦每每能帶出驚喜。

由愛瑪史東飾演的庫伊拉代表着未來。（電影劇照）

愛瑪湯遜一出場已經勁有霸氣。（電影劇照）

有指睇戲一見到愛瑪湯遜就會想起汪明荃。（網上圖片）

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不過要講到最驚喜一幕，可能是愛瑪湯遜一出場，香港人或多或少都會都有機會聯想起「阿姐」汪明荃。愛瑪湯遜現身的氣場、整個妝容都勁有風範，正正就是時裝界巨頭的代表，整個設計室的員工都在等待她發號命令，當然阿姐都有同樣風範。

有網民都指出「硬係覺得emma thompson好似汪明荃」，的確神情方面十分相似。（網上圖片）

除了「阿姐」汪明荃着起晚裝跟愛瑪湯遜撞樣外，其實兩人的神情都有幾分相似，而且兩人的打扮如：髮髻、化妝以及晚裝都有相似地方，加上說話又是不快不慢，有時帶點單刀直入的口吻，主要是兩人都有種高貴的氣質，令人會自動恭恭敬敬。而最主要一點係，當你一睇到就會即時聯想起阿姐，難怪有網民留言︰「硬係覺得emma thompson好似汪明荃」以及「續集搵埋阿姐演男爵夫人個失散家姐啦！」，更有人指如果要拍個港版，該角色非阿姐莫屬。