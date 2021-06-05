《禁室365天》男主角洩基情？Michele Morrone一張相惹性向疑雲

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-06-05 00:30

被稱為「波蘭首部情色電影」的《禁室365天》（365 dni 或 365 Days）在Netflix 上架後，在全球造成極大迴響，也讓男主角Michele Morrone人氣直升，至今Instagram粉絲已破千萬！日前他在Instagram發布一張新照引起轟動，讓眾多粉絲揣測他是否宣告出櫃！

激發女粉絲原始慾望！點圖看男主角Michele Morrone「超厚切」性感嘴唇👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

點圖看更多《禁室365天》男主角Michele Morrone IG性感照👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

Michele Morrone今在Instagram發布一張新照片，他裸著上半身，後方有一名男子環抱著他，看來相當親暱，讓不少網友開始興起他是同志的推測，特別是他選在同志驕傲月的開始發文，更加深了網友認為他是同志的猜測。

此外，他在文中寫下「我是個騙子」的字句，也讓網友好奇他口中所說的騙子到底是什麼意思。不過，也有部分網友認為或許這只是為了宣傳電影，因為這名男子其實是新加入《禁室365天》續集的男星Simone Susinna，據傳他飾演的Nacho將介入男女主角間的感情。

不少網友開始興起Michele Morrone是同志的推測（IG@iammichelemorroneofficial）

事實上，來自義大利的Michele Morrone在2014年到2018年間曾有過一段婚姻，並與前妻育有兩名孩子。從早期他發布的照片中，還可以看出一家和樂融融的溫馨情景。

《禁室365天》根據波蘭作家Blanka Lipińska的同名三部曲小說改編。Netfli先前已宣布將製作第二集、第三集。在續集電影中，Laura和Massimo重聚，燃起比以往更激烈的火花。但這對情侶的嶄新開始卻因為Massimo的家人而出現變數。不僅如此，一名神秘男子走入Laura的生活，不計一切代價也要贏得她的芳心和信任。

男女主角Michele Morrone和Anna Maria Sieklucka以及配角卡司Magdalena Lamparska、Otar Saralidze都會回歸演出。《禁室365天》第二集、第三集已在波蘭和義大利開拍，預計於2022年在全球Netflix上線。

同場加映：【禁室365天】盤點霸道男主十八禁冧女金句：我要對你為所欲為（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 60 + 60 + 60

延伸閱讀：

艾略特佩吉成跨性別者燦笑解放！泳池旁大曬六塊肌

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊爆戀情！紐約街頭親吻男友放閃

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】