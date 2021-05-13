禁室365天｜男主角IG曬半裸濕身騷肌照　巨嘴微開女粉絲坦言想錫

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-13 14:00

號稱波蘭版《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）的《禁室365天》（365 dni）在去年不知讓多少女生們臉頰發燙、鼻血狂噴，其中飾演霸氣黑道老大的男演員Michele Morrone，190公分的身高＋雕像般的臉蛋與身材，瞬間成了全球女性的理想型，近期Michele Morrone再度放送泳池濕身照，女生們速速收藏啦！

去年在Netflix上架的情慾電影《禁室365天》，以超越《格雷的五十道色戒》的激情場面讓全球女性陷入性感黑幫老大的霸氣肉慾之中，誰在乎這部片劇情是什麼，大家只想看飾演老大的義大利男演員Michele Morrone把自己脫得一絲不掛，展現他有如移動大衛像般的完美Body！

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以《禁室365天》爆紅後，本身就是男模的Michele個人IG上原本不時就會放送他的帥照，在近期逐漸升高的氣溫之下，身上的布料越來越少，也終於讓大家等到他衣不蔽體的濕身照，夜色中裸著上身的Michele結實胸肌與太平洋寬肩，搭配上粗壯感覺超好躺的手臂，完全性感！

各位女生們是不是覺得晚上太黑根本看不清楚Michele的身材，沒關係這邊有陽光日曬高清版，躺在小游泳池中僅穿著合身三角泳褲的Michele立刻送上，誰管《禁室365天》是不是拿下2020爛片王，只要有Michele就可以啦！

同場加映：【禁室365天】盤點霸道男主十八禁冧女金句：我要對你為所欲為（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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