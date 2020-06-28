兩部尺度超越《格雷》的神作：《禁室365天》vs《Normal People》

情色話題總是會引起廣泛矚目，《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）因大膽激情描寫創下銷售佳績、改編而成的電影未映先轟動，也讓兩位要角Dakota Johnson和Jamie Dornan就此走紅。不過當他們在新片都把衣服穿回來，試圖改變戲路，全球影劇圈也不愁沒人接班，很快就出現兩組最新熱門銀幕情侶，且裸露尺度比Dakota和Jamie更為大方！

近期在全球Netflix締造熱播佳績也引起熱烈討論的《禁室 365 天》（365 DNI或365 Days），描述女主角被黑手黨老大綁架、要她在365天內真心愛上他，類似《格雷》的情節主題，同樣俊男美女擔綱，很快就被形容成「波蘭版《格雷》」，果真在波蘭上映後開出票房大紅盤，直到新冠肺炎爆發、戲院不得不停業為止。

尺度超越《格雷》 點圖放大瀏覽《禁室 365 天》劇照：

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波蘭以外的觀眾雖是透過小螢幕欣賞，反應之轟動毫不遜色，女主角Anna Maria Sieklucka是波蘭美人，片中全裸激情毫不忸怩，被懷疑和男主角Michele Morrone「來真的」，其實彼此私下只是好友，Anna Maria早就和波蘭劇場導演、演員魯卡斯威特麥卡羅斯基交往滿一年。隨著《禁室 365 天》大紅，接下來還有拍續集的計畫，Anna Maria會否走上一堆前輩女星「職場得意，情場失意」的老路？各方都在密切注意中。

而女性觀眾的焦點都在帥氣俊美之意大利新男神Michele Morrone身上，他不只比「格雷總裁」Jamie Dornan更高大，裸露尺度也更開放，Jamie老被嫌不肯3點全露，Michele則幾乎全無保留。他在演出《禁室 365 天》前，一度因離婚、情緒深陷低潮而差點息影，更曾經去當園丁，對於目前的爆紅情況，他也坦言更希望早點見到跟著前妻住的兩個兒子，顯然也是銀幕上下反差不小。

有別於《禁室 365 天》和《格雷》一樣題材煽情，英國在新冠肺炎疫情期間最火紅的神劇《Normal People》，就細膩描述男女主角之間從高中到大學的感情發展，不過也不全然是文青小清新，床戲都沒避諱，兩位主演Daisy Edgar-Jones與Paul Mescal都正面全裸露出下體，讓觀眾咋舌。（點圖放大瀏覽劇照）：

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劇評對《Normal People》頗為激賞，Daisy和Paul的演技受到稱讚，使他們的大膽裸露較給人「為藝術而犧牲」的正面觀感，Paul一下子變成女性心目中的性感小生，每次在倫敦跑步健身都被狗仔偷拍，Daisy的演藝行情亦水漲船高。

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