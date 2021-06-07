《我的超豪男友》導演全新作品　《狂舞紐約》爛番茄好評高達99%

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-07 12:45

由美籍華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）在2018年上映時叫好叫座，在3,000萬美元（約2.3億港元）成本下，創造出近2.4億美元（約18.6億港元）全球票房。今年朱浩偉帶來全新歌舞電影《狂舞紐約》（In the Heights），口碑同樣極高。

由朱浩偉執導的《我的超豪男友》在2018年上映時叫好叫座，續集目前正在籌備當中。（IMDb 圖片）

《我的超豪男友》改編自關本安（Kevin Kwan）同名小說，電影講述一名美籍華裔教授前去見男友的家人時，發現其家人是新加坡有錢人的故事。電影是繼1993年《The Joy Luck Club》後，首部以亞洲人為主演的荷里活電影。據了解，華納兄弟正在籌備把原著小說的另外兩部續作《China Rich Girlfriend》及《Rich People Problems》改編成電影版。

朱浩偉執導的全新作品《狂舞紐約》，故事以拉丁美裔的移民為電影主角。（《狂舞紐約》劇照）

雖然《我的超豪男友》的續集暫時未有得觀看，但由朱浩偉執導的全新作品《狂舞紐約》即將在香港上映。今次導演不以亞洲人為故事主角，改以拉丁美裔的移民為核心，向觀眾說一個位於紐約華盛頓高地的拉丁美洲裔移民社區，一個關於夢想的故事。

《狂舞紐約》在「爛番茄」的新鮮度高達99%。（網上擷圖）

《狂舞紐約》已經在6月4日Los Angeles Latino International Film Festival首映，並定在6月10日美國戲院及HBO Max同步上映；至於香港的觀眾則等到6月17日才能入場觀看。目前電影在著名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的新鮮度高達99%，平均分更達8.5分（滿分：10分），相信朱浩偉又會創造出新經典。