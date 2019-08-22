【Hustlez】《我的超豪男友》吳恬敏演舞娘　Cardi B真人做過呢行

由Jennifer Lopez、《我的超豪男友》女主角吳恬敏（Constance Wu）、《河谷鎮》Lili Reinhart、當紅女歌星Cardi B、《叛諜追擊》Julia Stiles和黑人演員Keke Palmer等女星主演的《Hustlers》（台譯：舞孃騙很大）改編自華爾街真實事件，講述一班脫衣舞女郎為了生存出盡方法，明爭暗鬥，為自己賺多一分生活費，最終會聯手組成最性感聯盟，令在華爾街偷呃拐騙的男人乖乖獻上金錢。

《我的超豪男友》中的Rachel（圖左） 變壞了！（《Hustlez》劇照）

一眾脫衣舞女郎的本意除了賺錢，更想在全球金融風暴的影響底下，出手向手段骯髒的有錢人報復，反詐騙在華爾街偷拐搶騙的金融大鱷，而她們所使用的，都是男士們無法抗拒的絕招，以最性感造型示人再大跳鋼管舞，慢慢令這些男人甘願上釣。

Cardi B親身指導同戲演員擺出最適合的動作。（劇照）

戲中除了廣為人知的《我的超豪男友》女主角吳恬敏破格轉型，更有一位非常出位的當紅女歌星Cardi B，年僅26歲的她是首位獲得2019年格林美獎最佳饒舌專輯獎的女性。此外，Cardi B的身世更令人關注，有傳她曾做過AV女優，更是Instagram上的紅人，其實她更有做脫衣舞女郎的經驗，曾以此維持生計，故拍攝期間為導演提供很多自身的經驗，又會指導其他演員以更性感、更具魅力的動作來呈現出更好更真的畫面。

Cardi B私下作風十分大膽。（Cardi B IG圖片）

對Cardi B有認識的人都知道她是一個非常有個性，說話很爆的人，就連名嘴Ellen DeGeneres都有點招架不了，而且Cardi B不時都會在Instagram上傳自己的影片，近日她為了宣傳新戲《Hustlers》上傳一張尺度超大的劇照，相中的她穿上束身衣、魚網絲襪和以鑽石型乳貼遮好重要部位，但都已經令人無限遐想，看來Cardi B真的為了《Hustlers》全身心都豁出去！

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