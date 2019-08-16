【義勇群英】落實拍蛇眼外傳　《我的超豪男友》亨利高汀有望擔正

美國浪漫愛情電影《我的超豪男友》令男主角亨利高汀（Henry Golding）人氣急升，不少人都記得他是「Nick Young」，加上他後來又接拍了《小心幫忙》，扮演Blake Lively的丈夫，兩次都是貴公子型象視人，在銀幕前給觀眾留下非常良好的印象，加上他是馬來西亞英國混血兒，186cm身高加上帥氣的外表擄獲不少少女心！

Henry Golding憑《我的超豪男友》廣為人合。（劇照）

近日有消息傳出Henry Golding在電影方面終於有新突破，很有機會成為亞裔英雄，將會獻上一連串的打戲給觀眾，因為他很有機會加入《義勇群英》（G.I.Joe）中「蛇眼」（Snake Eyes）的獨立電影，據知Henry Golding目前正在跟電影公司接洽中。

有指《義勇群英》將會拍攝以「蛇眼」為主角的外傳。（《義勇群英之毒蛇風暴》劇照）

首部《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）於2009年上映，2013年推出了第2集《義勇群英之毒蛇反擊戰》（G.I. Joe: Retaliation），6年過後終於再有《義勇群英》的消息！

有追看過《義勇群英》的都會留意到當中隸屬眼鏡蛇組織的「白幽靈」（Storm Shadow）一角，由韓國男星李炳憲扮演，此後再請來亞裔男演員來接拍外傳，重點將會在「蛇眼」身上，有望再增添一位亞裔英雄！

「白幽靈」跟「蛇眼」是同門宿敵。（《義勇群英之毒蛇風暴》劇照）

「蛇眼」最早出現在1980年的漫畫中，他是位忍者同時會使用武士刀和手槍，擁有高超的武藝，不愛言語亦從不露臉，可能是滿有神秘感的關係，令他變我非常受歡迎。不過他跟「白幽靈」師出同門，兩人是宿敵，相信「白幽靈」在今集外傳都會有不可或缺的作用。另外「蛇眼」隸屬「G.I. Joe」，跟隊中唯一女性Scarlett有特別的情感線，由誰擔任此角同樣勾起粉絲的興趣！