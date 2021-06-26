盤點10部黑馬級冷門電影：哭聲、完美陌生人、求生走佬Family…

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-26 23:30

之前經過了那麼久的居家防疫時間，你是不是已經把那些網路上討論熱烈的話題影集、電影或動漫都追的差不多了？假設你也跟我一樣在鬧片荒，那不如來點平常比較少聽聞、但是其實是大黑馬的好片吧！這回集結了GQ編輯部同事們近期發現不可多得的冷門佳作，有電影、影集及紀錄片，看完保證不會讓你覺得在浪費生命。 文：Amber Chan（GQ Taiwan）

要是你平常比較專注在某一種類型的影視作品，也許是時候跳出同溫層，看看別人口中的超強好片有多精彩，說不定也會成為你的年度十大片單唷！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

+ 12 + 12 + 12

同場加映：數據分析9大Netflix原創電影 《不死喪軍》10日內破7200萬點擊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

《求生走佬Family》

「如果有一天電力從世界消失怎麼辦？」

由日本天才創意導演矢口史靖執導的這部爆笑喜劇，突發奇想創造了一個全新的世界觀，假設世界沒有了電，手機、交通工具、網路將會全部停止運作，一切就要回到最原始的自然生活。而發現事態嚴重的一家之主小日向文世，立刻帶著妻小逃難，設法活下去！

除了步行千里橫渡國道以外，還要在河邊洗衣服、路邊鑽木取火，只有能食用什麼都不能放過，大口吃草連蟲都得吃，非常犧牲，克難指數一百分！面對可怕的無電生活，只有運用平日累積的生活智慧才能夠成功活下去，連平常講話最大聲的爸爸，在老婆面前也只能當個小男人，因為全家都要靠媽媽的主婦智慧才能節省資源消耗、克服險境！

《求生走佬Family》不只是笑料百出的狀況喜劇，也是見證家庭成員間羈絆的感人電影，唯有在大難臨頭時，才能顯現親情的可貴、夫妻間的相知相惜，這場瘋狂的生存之戰，要全家團結一心才能順利度過！在防疫期間看，正好有一種微妙的末日既視感，藉由幽默的劇情讓人感受到患難見真情的感動，大推！

《抱歉打擾你》

2018 年在日舞影展首映後便口碑爆棚的《抱歉打擾你》，由美國知名饒舌歌手Boots Riley自編自導的首部作品。劇情講述一名失業黑人應徵上電話銷售員，利用轉變「口音」秘訣讓業績高升，備受老闆重用之餘，也揭開公司不為人知的祕密。

影片集結《訪·嚇》Lakeith Stanfield、《雷神奇俠3》泰莎湯遜、《以你的名字呼喚我》艾米漢莫，還有近期因《農情家園》的Steven Yeun等演員，大開種族、階級、政治與無腦綜藝節目的玩笑，以黑色幽默犀利諷刺現代社會亂象，瘋狂笑鬧卻又發人省思。短短一個多小時內只能用「驚喜連連」、「絕無冷場」來形容看完這部片的心情，大膽又創新的想法讓人腦洞大開，不看可惜！

《八月斷魂曲》

入選坎城影展一種注目單元，金馬影展口碑爆棚！繼法國新浪潮大導路易馬盧之後，《愛重奏》坎城名導尤沃金提爾再度挑戰，改編 30 年代法國知名小說《鬼火》。

故事描述即將戒毒期滿的安德斯，回到奧斯陸前往工作面試，也同時拜訪老友、參加派對，試圖與斷線的過去重新連結，彷彿這一切只是徒勞無功，沒想到從前綑綁著他的夢魘再度浮現。整個劇情聚焦在主角的一天。而他能否重新開始新的人生？

這是一部關於絕望與放棄的故事，片中對人物的悲憫、詩意的觀察與生命的哲學辯證，都讓本片成為經典的原因。幽默與哀傷交雜，奧斯陸八月底的陽光溫柔灑落，卻又讓人對矛盾又孤寂的身影感到萬分同情。「即使最悲傷的時刻仍有它的美，生活就是如此的複雜難解。」

《ANIMA》

搖滾樂團Radiohead主音Thom Yorke新推出的個人專輯 《 ANIMA 》，由《黑金風雲》、《 霓裳魅影 》的導演Thomas Anderson來執導，在Netflix上架了一部15分鐘的音樂概念短片。微電影中包含了專輯裡的三首新歌〈Not the News 〉、〈 Traffic 〉和〈 Dawn Chorus 〉，以地鐵、幻想空間與黃昏街道三個主要場景呈現，串連成一場發生在城市午夜到黎明的愛情邂逅。

特別的是，這回Thomas Anderson更找來《七宗罪》、《情迷午夜巴黎》的大師級攝影師Darius Khondji來掌鏡，把空間的奇異幻想與細微互動掌握得十分到位，讓這短短15分鐘成為絕妙的視覺享受，非常適合在防疫期間的夏日午后，邊聽著歌配著影像，無限 loop 。

《Bo Burnham：我的隔離日記》

由美國喜劇演員Bo Burnham自編自導自演的脫口秀電影，講述他在疫情期間，紀錄他居家隔離一年的日常與創作過程。別以為這是部無趣的個人生活實紀，全片以他個人的幽默視角，創作了多首新歌來闡述他對世界的有趣觀察。

全片一個半小時毫無冷場，前段諷刺幽默、中段瘋狂嬉鬧、後段憂鬱傷感，呈現這一年來的世界的非比尋常，以及疫情對人類生活帶來的巨大影響。全片除了他自編自導自演之外，他還自彈自唱、自己拍攝、打光和剪輯，用他的個人魅力打造一部極富創意與嶄新體驗的情境喜劇，非常適合作為疫情期間的必看片單，也許會入選成為你的年度十大片單推薦也不一定唷！

《完美陌生人》

介紹之前先提醒你，要跟另一半一起看的話，心臟要夠大顆！（勸你不要XD）

來自義大利的黑色喜劇《完美陌生人》，劇情描述敘述七個彼此熟識的夫妻好友，在某天聚會的餐桌上，玩起類似「真心大冒險」的遊戲，舉凡有誰的手機在餐桌上跳出簡訊與來電，都要與其他人分享內容。本來這群夫妻好友們感情融洽的「假象」，也隨著每個人的秘密逐漸被揭露後，彼此之間的情感也一步一步崩解。

這部片反映了數位化時代越發成熟之後，當個人隱私與秘密全部濃縮在小小的方形銀幕中，它成為人際交往最不可或缺的工具，同時也變成人與人之間信任感的隱性導火線，戲劇張力十足，也讓人邊看邊頭皮發麻。假設今天換作是自己，當有什麼不可告人的秘密要攤在眾人面前，你有勇氣嗎？

《哭聲》

讓觀眾直呼「好看到忘了呼吸！」，由《追擊者》、《黃海追緝》導演羅泓軫，耗時六年打造巔峰之作，結合懸疑、靈異、血腥等元素，謎底撲朔迷離、劇情峰迴路轉，打造沉重詭異、撲朔迷離的恐怖驚悚強片，假設你是一個喜歡靈異驚悚片型的人，一定不能錯過。

劇情描述谷城村民一個一個的莫名死去，自此村中哭聲不斷，原本寧靜祥和的山中小村，在一個神祕的日本人（國村隼飾）到來之後，陷入瘟疫壟罩的陰影。沒有人知道他何時搬來這村落、也不知道他為何搬來，只知道自從他獨自隱居山林深處後，村民就接二連山染上怪病，先是身上長滿疹子，然後性情變得暴戾，隨著越來越多人因此喪命，村民陷入莫大恐慌。

隨著科學無法的怪異現象逐一發生，奉命調查此案的刑警鍾久（郭度沅飾）也聽信無名女（千玗嬉飾）的指控，懷疑禍害的源頭就是那位日本人。隨後鍾久的女兒也出現症狀，岳母找來巫師逸光（黃正民飾）驅魔希望能救回孫女，邪惡詭異的死亡氣息壓得所有人喘不過氣……

《漫漫回家路》

本片曾在2017年的奧斯卡上獲得六項大獎提名，包含最佳影片、最佳女配角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創音樂，以真人實事改編全球暢銷小說《漫漫歸途》為題首度搬上銀幕，劇情描述一個五歲的小男孩Saroo Brierley（戴夫帕托飾），跟著媽媽和哥哥生活在印度的小鄉村。某天他跟著哥哥去找工作，但是因為Saroo 太累，哥哥要他在車站長椅上休息睡覺，但Saroo驚醒之後看不見熟悉的親人，跑到火車上去找哥哥卻因此被帶到千里之外的加爾各答，不識字又語言不通的Saroo只能流落街頭。

在善心人士的協助之下，Saroo被一對遠在澳洲的夫婦（大衛溫漢、妮歌潔曼飾）收養，卻也讓他離家越來越遠。25年後，按耐不住對親生母親和哥哥的日思夜想，Saroo決定開始展開艱辛的尋根之旅。他憑著兒時片段零碎的記憶，透過Google Earth模糊地形的拼湊，只為了重回母親的溫暖懷抱…

《愛的時光長河》

這部紀錄片系列耗時一年拍攝，溫柔地記敘六對來自全球各地的情侶，分享他們長達數十年的愛情長跑故事。

一共六集的篇幅中，每一集大約60到70分鐘左右，細膩的捕捉這六對愛侶的四季日常，自然呈現出執子之手丶與子偕老的垂暮之愛。邊看邊思考人生，很適合在寧靜的夜晚，拿著一杯紅酒，細細地品嘗關於愛情、有情、親情交融成兩人之間的時光故事，真摯感人。你身邊有一個這樣能與你共度餘生的夥伴嗎？無論歲月與因緣帶著彼此走向哪裡，或許看完之後，你會有更多體悟。

《金錢解碼》

想要月收入百萬嗎？你知道碌卡免利息低利率背後的秘密嗎？關於那些在網路廣告頁面告訴你的致富秘訣和廣告台詞裡，到底要帶我們進到什麼樣的金錢遊戲之中呢？

Netflix出品的迷你紀錄片《金錢解碼》，用每集短短22分鐘，將當代關於人們的理財模式與金錢遊戲分成「快速致富」、「信用卡」、「學貸」、「賭博」與「退休」等五個篇章，闡述現代人的金錢流動方式，以及各種的金融交易背後的邏輯，也指出人們容易欠債與尋求賺錢門道的心理解析。淺顯易懂的動畫圖解輕鬆好入口，快速地讓人看懂平常難以察覺到的隱形陷阱，看似越來越便利的現代金錢交易，實際上有可能是讓你債務堆積的財務殺手，可以說是一堂人人必修的理財入門課。

延伸閱讀：

【GQ片單】在家太久腦袋都快生鏽了？10 部懸疑、推理、燒腦電影推薦！

【GQ片單】沒看過別說你懂電影！人生必看 10 部經典片單推薦

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單】來點負能量刺激舒壓？10 部暴力、血腥、暗黑電影推薦！】