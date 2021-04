真人快打｜爆肌男主角精通格鬥技　IG露肉照極吸睛　原有望演尚氣

主演《真人快打》(Mortal Kombat)的Lewis Tan,外型高大俊俏,且精通格鬥技,最近為主演新片《真人快打》接受外媒「ET Online」訪問,也透露自己原先有試鏡Marvel大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),只可惜在最後一刻敗給好友劉思慕。