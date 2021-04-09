真人快打｜爆肌男主角精通格鬥技　IG露肉照極吸睛　原有望演尚氣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 18:00

主演《真人快打》（Mortal Kombat）的Lewis Tan，外型高大俊俏，且精通格鬥技，最近為主演新片《真人快打》接受外媒「ET Online」訪問，也透露自己原先有試鏡Marvel大片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），只可惜在最後一刻敗給好友劉思慕。

Lewis Tan坦承說：「其實我之前失去了一份很瘋狂的工作，這份工作的水準非常之高。我當時是在前往日本的飛機上得到這個消息，當下感覺就像完全被摧毀了一樣。」他當時心情不佳，還參加冥想課程，但他在田納西州賽車解悶時卻接到《真人快打》的邀約，讓他開心直呼：「我現在要更注意安全了，因為我的機會終於來了。」

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不過他與劉思慕的交情極佳，最終也恭喜好友獲選演出Marvel電影：「劉思慕會把這個角色演得很棒，其實任何事情在任何時間點發生，都有必然的原因，我很感謝有這樣的機會，也很感謝不同的片商劇組，在領導著不同驚人的電影」。

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