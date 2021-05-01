猛鬼實驗室｜泰醫生玩命踩過界　挑戰「來生實驗」遇恐怖靈異事件

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-05-01 22:30

提起鬼片，相信不少恐怖迷們都喜歡看泰國的鬼片，有如同《鬼影》一般造成心理陰影的經典，也有如《淒厲人僧》增添幽默笑點的佳作。而將在5月於Netflix上線的《猛鬼實驗室》（Ghost Lab）則是融合了科學與超自然元素。

《猛鬼實驗室》由《鬼肢解》導演Paween Purijitpanya執導。在片中，兩位主角格拉與阿偉不僅是醫生同行，也是相識許久的摯友。他們正進行關於來生的實驗時出了差錯，因此目睹了鬼魂的出沒！

《猛鬼實驗室》預告逐格睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

從沒看過鬼的他們為了找出鬼魂背後的科學解釋及證明來生的存在，不顧一切尋找答案，卻也因此一腳踏進未知難解的世界，甚至可能賠上彼此的友誼及所愛之人的性命。

卡司群包括《鐵石心腸2019》Thanapob Leeratanakachorn、《出貓特攻隊》Paris Intarakomalyasut、《立方體》Nuttanicha Dungwattanawanich等多位新生代演員。

網民激讚：「泰靚仔！」點圖放大看更多《出貓特攻隊》阿東Paris Intarakomalyasut照片👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

《猛鬼實驗室》將於5月26日在Netflix上架。

同場加映：《養鬼人》女巫繼承人破處觸怒神明 泰國另類傳統「處女獻祭」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

延伸閱讀：

《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》搶先全球在台上映！「拼圖殺人魔」盯上克里斯洛克

【Netflix台灣2021年5月片單】《魔鬼神探》回歸！《活屍大軍》攻陷拉斯維加斯

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】