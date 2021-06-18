爾冬陞微博鬧爆某經紀公司　「無視行規未經同意接走演員」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-18 13:45

63歲的導演爾冬陞近日正在內地開拍新戲《海的盡頭是草原》，及後更會拍攝「作為慶祝中國共產黨成立100周年獻禮之作」的《父輩》（暫名），不過日前爾冬陞就在微博上對某經理人公司表示極度不滿，更嬲到令血壓一下子飆升到198！

爾冬陞早前都有演出內地節目，最近更長駐內地拍戲。（影片擷圖）

爾冬陞近日都有更新微博，本來心情大好的他上傳一張跟王鏘和時代少年團成員丁程鑫的合照，更大讚二人︰「都很聰明，一說就懂！」可惜好心情維持不足兩日，他再寫下︰「有家經紀公司無視行規及合約精神，居然在未經我方同意，拍攝最重的一場戲時，安排車輛把演員接走，氣的我的血壓飆到198……謝謝兩個小帥哥不斷安慰我。」再配上一面無奈的照片，而旁邊的丁程鑫則正在拍拍爾冬陞的背安撫他情緒。

爾冬陞對於有經理人公司做出如此不尊重的行為，深感憤怒及無奈。（爾冬陞微博）

及後就有工作人員通知爾冬陞這次事件，炒上了微博熱門搜尋，不過好笑的是他回應︰「沙漠裡沒訊號，回到賓館打開手機…沒有啊，居然敢耍我！」後來他再補充該事件的後續︰「13歲的小演員能有什麼話語權？全是後面的大人在操控！星媽星爸們，找間負責任的經紀公司，否則小孩的前途很可能會毀在一夕。這事我搞不定了，交給投資方處理吧。一會去看看小丁練騎馬，順便看看前幾天剛生的小馬。」相信求情也沒用，最終都會公事公辦，因為該事件始終會阻礙到拍攝進度。

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