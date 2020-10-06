《演員請就位2》爾冬陞點評句句見血　睇演出睇到嘆氣Ｏ嘴笑唔出

內地綜藝節目《演員請就位》第二季於上周首播，節目繼續有知名導演趙薇、郭敬明、陳凱歌參與，第二季更請來香港電影金像獎協會主席爾冬陞坐陣，又有「視后」胡杏兒加入大戰，再賣力表演，大大提升節目吸引程度。

早前已經得知爾冬陞對一眾參賽者有個句講個句，「靠帥只是很短暫，你夠梁朝偉帥嗎？」、「你不行就是不行，真的」、「演到成個小偷咁」、「你的解釋對我來講一點意義都沒有」，說話見血程度連旁邊的趙薇都只呼吸到冷空氣，究竟何人令他咁嬲呢？

不論是觀眾還是導演們都「有好戲看了」。（影片擷圖）

男子組合UNINE的陳宥維跟王楚然率先進行首次評核，聽名字大家或許不太認識，但陳宥維其實有份演出《延禧攻略》，更在其中扮演愛新覺羅永琪，戲中他的演技也不錯，都有為觀眾留下印象，因此在《演員請就位2》先是獲得了S級的評價。

陳宥維飾演《三生三世十里桃花》的夜華不獲好評。（影片擷圖）

+ 7 + 7 + 7

不過在首次評核中，他卻受到爾冬陞的大力抨擊，他扮演《三生三世十里桃花》的夜華，演到他要跟素素取走雙眼的戲份。演畢，爾冬陞：「你演得很吃力，我看得很辛苦，看完了等於沒看，基本上把你們刷掉，像你們漂漂亮亮這種外形的演員，全中國有多少？你要在演技上面想辦法，要很嚴厲地對你們說才可以，你繼續回去男團也不行，年紀大沒粉絲看你，要靠實力靠演戲靠帥只是很短暫，你夠梁朝偉帥嗎？」

爾冬陞睇到張大大的表演都呆了。（影片擷圖）

另外一個受到爾冬陞批評的是張大大，他拿到的角色是《我和我的祖國》，演出一場跟女主角重遇的戲份，不過爾冬陞在看完表演後只說出「無語」二字直言由他開始表演時就似足一名小偷，雖然戴上口罩是有難道，卻未至於難到演成張大大一般，因為用眼神演戲是最重要。在知道張大大沒有演戲的底子後，爾冬陞似乎更嬲，質問他不去看電影、不去研究角色，即便你能言善辨亦冇用。

及後爾冬陞更一言道破行業上的問題，作為演員不能有借口，在拍戲時拍到一半沒錢、導演很差、劇本很差等等，觀眾付錢買票，誰去管你後面的事情。又後問他「誰沒有壓力啊？我們拍部戲沒壓力嗎？我跟凱歌導演上片的時候，基本上何止掉頭髮啊？」

爾冬陞問張大大有冇睇過要演出的《我和我的祖國》，他一口回應：「沒有。」（影片擷圖）

爾冬陞在對於大家都對張大大很客氣感到奇怪，據知張大大是芒果台高層的親戚，而且背景非常硬，硬到不是隨便查就查得出來，但他就是有一堆流量明星往他身上湊，憑尖酸刻薄的主持風格獲得了很差的路人緣。而張大大在這次非常差的表演當中，陳凱歌都能說出讚他「很努力用眼神去表達，他不是一個大學生，給他出道大學生的題，你不是難為他嗎？」令到觀眾大讚能聽到爾冬陞的真心凌厲點評，真的十分犀利，而且絲毫沒有對該些評論反感，反而感受到他的真心指正及教導。

節目播出後，張大大在微博上發表對爾冬陞的感言。（網上擷圖）