盛夏友晴天│加入PIXAR逾廿載　香港攝影指導林敬雄︰無諗過做動畫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-19 13:22

一直協助彼思（PIXAR）製作動畫，如奧斯卡最佳動畫《玩轉極樂園》（Coco），的意大利分鏡插畫家Enrico Casarosa獲首次執導動畫長片《盛夏友晴天》（Luca）機會，而這部動畫的幕後精英還有一位香港人，他就是曾經擔任《反斗奇兵4》（Toy Story 4）攝影指導的林敬雄，他早前接受《香港01》訪問，除了談到今次的工作外，還勾起他年輕時隻身來到加拿大及美國的回憶。

《盛夏友晴天》是意大利分鏡插畫家Enrico Casarosa首次執導的動畫長片。（《盛夏友晴天》劇照）

《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演Enrico Casarosa的自身經歷所啟發，故事講述一個充滿陽光、海灘和笑聲的難忘夏天，兩個對人類世界充滿好奇的小海獸Luca及Alberto，決定上岸變成人類外表，在意大利里維埃拉（Riviera）的臨海小鎮遊走。可是這個臨海小鎮偏偏以捕捉海獸出名，於是他們需要好好隱藏海獸身份。兩位小海獸在人類世界的旅程，還遇上人類小女孩Giulia。而這個故事對於林敬雄來說，都有許多相似的地方。

林敬雄曾經擔任《反斗奇兵4》的攝影指導。（《反斗奇兵4》劇照）

林敬雄回想這段往事並稱：「離開香港時大約15歲，年紀與Luca差不多，當時去到新世界感到好大壓力及驚，而言語及文化都好難溝通。《盛夏友晴天》最大的共鳴是Luca認識到Alberto及Giulia。」他坦言當時識到朋友是非常重要，皆因這能讓你更快習慣新環境及生活：「雖然我在加拿大生活過3年，但美國又是新環境，幸好同房的美國人跟我一樣讀電影，所以志趣相投讓我更容易融入美國的文化及生活。」

今次林敬雄在《盛夏友晴天》擔任「Layout Artist」一職。（《盛夏友晴天》劇照）

讀電影出身的林敬雄原來從沒有想過會從事動畫製作。他稱：「當初沒有想過做動畫，我不懂畫畫，所以從沒有想過會做到卡通片。我知道自己想讀電影，而當時我主攻是Live Action（實景真人）拍攝。」可是林敬雄指出，在加州藝術學院畢業後，留在三藩市灣區，該區有很多製作特效的工作室，如盧卡斯影業，於是他加入了當地一間特效公司。直到《反斗奇兵》的出現，他決定申請PIXAR：「我覺得可以透過自己所學的實景真人拍攝融入去電影動畫的世界。」

林敬雄15歲離開香港，到加拿大讀高中，之後在入讀了位於三藩市灣區的加州藝術學院。（《盛夏友晴天》劇照）

於是林敬雄在PIXAR一做就做了超過20年，參與製作的作品超過20部。其中他在《玩轉極樂園》、《恐龍大時代》、《怪獸大學》、《五星級大鼠》、《勇敢傳說之幻險森林》、《怪獸公司》及《蟲蟲特工隊》，是擔任Layout Artist一職，如在真人電影的攝影師。除此之外，他在短片《包寶寶》、《反斗奇兵4》、《沖天救兵》、《玩轉腦朋友》及《超人特工隊》則擔任攝影指導。至於今次林敬雄在《盛夏友晴天》再次擔任Layout Artist：「3D動畫的攝影組，我們是負責模擬相機。今次我是跟攝影指導的指示如何去拍戲，是其中一位貢獻者。」

其中短片《包寶寶》獲得奧斯卡最佳動畫短片，而《超人特工隊》、《沖天救兵》、《怪獸公司》、《五星級大鼠》、《勇敢傳說之幻險森林》、《玩轉腦朋友》及《反斗奇兵4》都是奧斯卡最佳動畫長片。

林敬雄在1997年加入PIXAR，但他當初從沒有想過會製作動畫。（《盛夏友晴天》劇照）

而今次他們在《盛夏友晴天》還用了一種新的技術，務求讓觀眾置身在水底：「《海底奇兵》第一及第二集都有好多水底戲份，但今次想更逼真，所以用了一種動作捕捉新的技術。我們在水池放置很多標記，然後用相機在水底周圍游，之後電腦就會分析標記的位置，讓你覺得我們在水底拍攝一樣。」

最後林敬雄談到香港動畫發展，他坦言認識好多有熱誠的香港動畫人，但不幸地動畫是一個十分昂貴的平台：「因為每一分鐘要花上一個月時間去做，你要有市場去支持，或者香港政府可以幫手。」