兩華人獲荷里活星光大道「摘星」　92歲吳漢章與成龍、李小龍齊名

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-21 08:30

荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame），是沿着美國荷里活大道與藤街伸展的行人路，據了解，上面合共有超過2,690位獲星形獎章的名人。近日荷里活公布今年獲星形獎章的傑出貢獻名人，再多兩名華裔影星獲星形獎章，分別是92歲的美籍華裔演員吳漢章（James Hong）及美國女演員溫明娜。

92歲的吳漢章演過超過400部影視作品。（《The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries》劇照）

荷里活星光大道每顆星皆由一顆水磨石製成，粉色星形內是刻在青銅上的得獎者名字，而星星的領域有五大分類，其中包括對電影產業有所貢獻的電影攝影機、對電視產業有所貢獻的電視機、對唱片產業有所貢獻的唱片留聲機、對廣播產業有所貢獻的廣播咪高峰及對現場戲劇有所貢獻的悲喜劇面具。據外國傳媒《Variety》率先公布，2022年荷里活星光大道得獎名單中有一位華人影星。

吳漢章雖然在美國出生，但他曾短暫在香港生活及讀書，但10歲後，他就回到美國生活。（《火拼時速》劇照）

網民大力推崇

據知，曾演出美劇《H50型警》（Hawaii Five-0）金大賢（Daniel Dae Kim）發起了一項「GoFundMe」的籌款活動，希望讓現年92歲的美籍華裔演員、配音員、導演兼監製的吳漢章（James Hong）能在荷里活星光大道留名。當時「GoFundMe」的官網形象吳漢章是一位「視演員為終身事業」的表演者，而且他還幫助過不同種族的演員，故希望能讓他在荷里活星光大道留下一顆星星，以示對他的尊敬及愛戴。最終這項活動除獲大量網民支持，更額外籌集得超過5.5萬美元（約42萬港元）幫助不同種族的演員，而吳漢章也成功在荷里活星光大道留下星形獎章。

對於吳漢章能在荷里活星光大道「摘星」，不少外國傳媒都有報道。（《妖魔大鬧小神州》劇照）

10歲離開香港到美國生活

相信對許多香港影迷而言，吳漢章這名字會非常陌生，他1929年2月22日在明尼蘇達州明尼阿波利斯出生，之後其父母曾帶吳漢章回流香港居住。直到吳漢章10歲那年，一家人再次回到美國生活，最後他在南加州大學土木工程系畢業。之後吳漢章對演藝事業有興趣，並與美國著名舞台劇兼電影演員Jeff Corey一齊受訓。

吳漢章為《功夫熊貓》系列的「鵝阿爹」配音，他又聲演《花木蘭》的「賜福」。（《功夫熊貓》劇照）

吳漢章在洛杉磯縣做了7年半工程師，同時他是一名兼職演員。他之後毅然辭去工程師的工作，並在1955年展開其演員事業，當年他參演了由《亂世佳人》男星Clark Gable主演的《Soldier of Fortune》而開始參與荷里活電影演出，他在戲中飾演一名中國警員。同年他還拍了2部電影及3部劇集。至今他合共演出過430部影視作品、還擔任過8次電影監製及5次導演。目前他還有兩部長片籌備中，一生都為電視及電影圈付出。

當年成龍先打手印，再獲專屬星星加許。（IMDb 圖片）

除了92歲的吳漢章外，在澳門出生的美國女演員溫明娜（Ming-Na Wen）都獲此殊榮。據《DiscussingFilm》報道，她將跟影星Willem Dafoe、Salma Hayek、Ewan McGregor、Jason Momoa及Michael B. Jordan等人，及已故美國女星Carrie Fisher，成為2022年荷里活星光大道得獎名者之一。溫明娜都有在其社交平台Twitter上分享消息，並寫道：「這是非常瘋狂，我不能理解這篇文章。」所以今次的荷里活星光大道得獎名單有兩位華人上榜，至於早在兩位之前，曾獲荷里活星光大道星形獎章的華人影星僅有5位，其中包括黃柳霜、李小龍、成龍、劉玉玲及陸錫麒。這星星並非人人都可以拿到，皆因曾到荷里活拍電影的吳宇森、周潤發及甄子丹，都僅留下掌印，暫未能成功「摘星」。

現年57歲的在溫明娜都成功摘星，她曾演出過《神盾局特工》，又曾為《花木蘭》配音。（Ming-Na Wen Twitter 擷圖）