【永恆族】上位華裔女星陳靜　獲Marvel Studios總裁親自邀請回歸

現年38歲的華裔女演員陳靜（Gemma Chan）因演出《我的超豪男友》而聲名大噪，之後更獲Marvel Studios垂青，參演旗下首部女超級英雄的獨立電影。雖然她在《Marvel隊長》（Captain Marvel）的角色已經死亡，但她好快就再獲Marvel Studios邀請，而今次更躍升在《永恆族》（Eternals）擔任女主角。

Gemma Chan（中）在《Marvel隊長》中飾演詭族狙擊手Minn-Erva。（《Marvel隊長》劇照）

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

Gemma Chan早前接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問時，談及她再次回到Marvel電影宇宙的感受。她坦然從沒想過有機會會回到Marvel電影宇宙中，皆因當時她在《Marvel隊長》中飾演的詭族狙擊手Minn-Erva已經陣亡。她說：「沒有，完全沒有想過。一來沒有合約，二來也不在工作期間。」

詭族狙擊手Minn-Erva在《Marvel隊長》時已經陣亡。（《Marvel隊長》劇照）

之後Gemma Chan續補充，她的角色雖然已經陣亡，但卻非常享受拍攝《Marvel隊長》：「我認為我確實沒有機會回來，我對此感到沮喪。」然而她後來在Awards Circuit遇到Marvel Studios總裁Kevin Feige，當時Kevin Feige跟她說：「我們很想讓你回來，我們會好好運用你，我們希望你能回來。我們希望你繼續貢獻，讓我們尋找合適的項目。」

Gemma Chan在《我的超豪男友》的演出開始獲得影迷關注。（《我的超豪男友》劇照）

雖然獲Marvel Studios總裁Kevin Feige親自邀請，但Gemma Chan仍然要為《永恆族》的Sersi試鏡。她說：「當時我跟理察麥登（Richard Madden）一同試鏡，我認為這是試鏡的最後階段。」最後，Gemma Chan認為這角色吸引了好多人來面試，但卻未能找到一位合適的人選，最終成為她的囊中物：「我相信我是最後一個，我也不認為他們會在《Marvel隊長》一年後，重新把我帶回來。我曾幻想會在將來某個時候，如今這決定讓所有人都感到驚訝。」

Gemma Chan將在《永恆族》中飾演Sersi，當時曾傳出這個角色由安祖蓮娜祖莉飾演。（Marvel Comics）