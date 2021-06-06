【尚氣】Marvel再推全新華人反派　靈感源自《西遊記》呢位女角

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有外國傳媒在今年4月時報道，本港著名導演吳宇森將把「Marvel之父」Stan Lee未曾發行的漫畫角色拍成真人版電影，當時消息傳出後，很多人都發現這角色無論在設定及造型上，都與《西遊記》的孫悟空略有相同。沒想到，近日Marvel在即將推出的《尚氣》第二期，加入全新反派「Lady Iron Fan」，而靈感同樣來自《西遊記》。

吳宇森將聯同Graphic India行政總裁Sharad Devarajan、POW! Entertainment行政總裁 Gill Champion及Lori Tilkin聯合製作《Monkey Master》真人版電影。（網上圖片）

《尚氣》第二期將在本月30日推出，而漫畫中的反派終於出爐，沒想到這反派就竟與《西遊記》有密切關係。據原著漫畫《尚氣》的編劇Gene Luen Yang表示，這位全新反派名為「Lady Iron Fan」，靈感來源則來自《西遊記》中的鐵扇公主。

據Gene Luen Yang稱：「在《尚氣》中，『Lady Iron Fan』是澳門一間有名的賭場酒店老闆，她專門為反派舉行不同的聚會，而這角色是取材自經典的中國文學作品《西遊記》中的鐵扇公主，當然還有她的能力。」

其實DC在4月時推出了特刊，還加入了「Monkey Prince」，這名稱正正是孫悟空的英文譯名。據了解，這角色是受到《西遊記》所啟發。

據了解，「Lady Iron Fan」除了能用念力控制她的武器外，還是一位能與九頭蛇及超智機構（Advanced Idea Mechanics）匹敵的反派組織首領。而在這一期的《尚氣》中，尚氣成為古老暗殺組織「Five Weapons Society」的話事人，他試圖想為這黑暗組織帶來榮耀，而此舉讓他成為超級英雄及反派的共同目標，而他將與美國隊長一同與「Lady Iron Fan」見面。如此一來，「Lady Iron Fan」或有機會加入Marvel電影宇宙。

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