奪寶奇兵40周年│盤點十位角色近況　華裔童星曾來港拍杜琪峯電影

電影
撰文：
最後更新日期：

由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導；夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列叫好叫座，4部作品合共近20億美元全球票房。在本月初，改由《盧根》（Logan）導演James Mangold執導的《奪寶奇兵5》（Indiana Jones 5）終於在英國開拍，預計會在明年7月底上映。不經不覺，原來首集《奪寶奇兵》今年已經踏入40周年，趁此機會跟粉絲回顧這班演員如今的狀況。

夏里遜福主演的《奪寶奇兵5》目前正在英國開拍。（IMDb 圖片）

《奪寶奇兵》是由《星球大戰》系列導演佐治魯卡斯（George Lucas）所創作，電影第一集至第四集均由史提芬史匹堡執導，而目前開拍中的《奪寶奇兵5》則改由《盧根》導演James Mangold執導，而主角仍然是夏里遜福。除此之外，新一集的演員還有康城影帝Mads Mikkelsen、金球獎女主角Phoebe Waller-Bridge、《鐵血戰士：血獸進化》（The Predator）男星Boyd Holbrook及《黑豹》（Black Panther）女星Shaunette Renée Wilson等。

40年過去，究竟一眾《奪寶奇兵》系列的重要演員如今狀況如何呢？點擊下圖即睇眾人狀況！！！

《奪寶奇兵》第一集當年在1981年6月12日美國上映。（《奪寶奇兵》劇照）

+17
+17
+17
日本禁片《感官世界》45周年修復重映　盤點7部真槍實彈情慾電影
【盜墓者羅拉20周年】盤點角色5大趣聞　安祖蓮娜祖莉當初曾拒演
【真·三國無双】官方20周年角色人氣榜　古天樂「呂布」僅排33位
《花樣年華》20周年電影珍藏展　珍貴場景「金雀餐廳」重現眼前
【蠟筆小新30周年】盤點小新8大秘聞　港版被刪的第一期內容曝光
【魔戒20周年】金像導演彼德積遜親證　披頭四曾在60年代計劃開拍
【毒魔2】湯哈迪9年前言論涉「辱華」　中國網民呼籲罷看電影抵制
《謎屋闇語》取材39年前謀殺案　小朋友入住後堅稱︰屋內有其他人
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。