傳「不敢脫」錯失《色戒》女主角　金鐘獎視后朱芷瑩親身回應傳聞

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-22 15:16

由李安執導；梁朝偉及湯唯主演的《色，戒》紅遍全球，電影還讓三人贏得多項大獎，其中包括威尼斯影展最佳電影金獅獎。即使時隔超過10年，這部作品至今仍不時被討論。其中一個傳言就是有指李安原先屬意讓台灣女星朱芷瑩擔任《色，戒》女主角，但因為她「不敢脫」而讓機會落在湯唯手上。對此，朱芷瑩昨日（6月20日）親自在社交網站澄清。

由梁朝偉及湯唯主演的《色，戒》榮獲威尼斯影展最佳電影金獅獎。（《色，戒》劇照）

其實當年朱芷瑩也有參演《色，戒》，當年約25歲的她在戲中飾演賴秀金，是湯唯的同學。至於《色，戒》這部電影，是朱芷瑩的銀幕處女作。面對傳聞指李安原先屬意她飾演女主角王佳芝，朱芷瑩昨日親自在社交網站回應。

朱芷瑩表示自己從沒發表過「當初李安導演要我當女主角，但我不敢脫而讓給她」的言論，強調能夠參與這部電影是她的榮耀。她之後還提到：「藉作品的成就替未來留下美好的紀念，已充滿感激，其他無需多言。」

朱芷瑩昨日在Facebook澄清從沒有因「不敢脫」而錯失女主角。（朱芷瑩 Facebook 擷圖）

除此之外，朱芷瑩還提到與湯唯的關係：「湯唯是我好友，她的表現大家有目共睹，雖然不常見面，但我們仍有聯繫並且祝福彼此。」其實朱芷瑩演出《色，戒》後都備受關注，她兩年後憑《這兒是香格里拉》獲得第十二屆上海國際電影節電影頻道傳媒大獎最具潛力新人女演員獎。

在電影、電視界兩邊打滾的朱芷瑩，曾三度入圍角逐金鐘獎獎項，她最終憑《新丁花開》成為第50屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」得主，其演技受到肯定。

朱芷瑩指與湯唯是好朋友。（《色，戒》劇照）

其實在李安選角時，曾傳出許多知名女星跑去試鏡，但最後因為尺度大的關係而讓她們卻步，最後由湯唯成為女主角。雖然傳聞滿天飛，但李安都曾親口承認有邀請女星試鏡，其中就有徐熙媛（大S），而她更曾在節目上談到試鏡過程。徐熙媛在《康熙來了》表示當年的確有跟李安見面：「當時沒有人知道他要拍甚麼，試鏡時他也沒有說要拍甚麼類型及尺度的電影。」

李安都曾親口承認有邀請徐熙媛（大S）參加試鏡。（微博@大S）

而李安只是請她們看張愛玲的《色戒》，並從中挑選幾個片段讓她們試演：「但他沒有告訴我們是那麼大膽。」最後徐熙媛表示，如果當時真的被選中，而她得知尺寸如此大時，她可能會哭著跑回家：「如果我真的到了現場才知道要做這麼狠的事情，我可能真的會哭著跑回家。」

徐熙媛曾指當初李安在試鏡時沒有跟她們表示電影的尺度。（《色，戒》劇照）

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