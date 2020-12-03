外媒票選十大最性感限制級電影　《格雷的五十道色戒》竟十強不入

早前波蘭首部色情電影《禁室365 天》（365 DNI或365 Days）在全球Netflix上線時，意外榮登世界各地熱門排行榜，間接讓名不經傳的男、女主角紅遍全球，前者還順勢宣布電影會開拍續集，並交代女主角的最終去向。電影的成功，相信全靠兩位主角的大尺度演出，而早前有外媒透過投票，選出十大最性感的限制級電影，而《禁室365 天》也順利打入十大。至於較多人熟悉的《格雷的五十道色戒》系列，三部作品都未能成功佔一席位。

較多人熟悉的《格雷的五十道色戒》系列竟然十大不入。（《格雷的五十道色戒》劇照）

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

昨日（12月2日）戲院又再因疫情關係而停業兩星期，影迷又要苦得戲院再開門。幸好早前OnlineGambling.ca聯同IMDb透過「面紅」程度，票選出最性感的限制級電影，當中不少電影曾入圍不同頒獎禮角逐不同獎項。趁天氣開始轉冷，大家不妨欣賞這十部限制級別作品。

點擊下圖即睇最讓影迷「面紅」的限制級電影！