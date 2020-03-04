《格雷的五十道色戒》作家新作再攻大銀幕　小說棄性虐玩性暗示？

《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列電影是改編自E. L. James的同名小說，三部電影最終為環球影業進帳超過13億萬美元收入。有見及此，環球影業近日宣布拿下了E. L. James作品《The Mister》的版權，並準備聯手再攻大銀幕。

《格雷的五十道色戒》在2015年上映時風靡全球，電影導演Sam Taylor-Johnson（左）、演員Jamie Dornan及Dakota Johnson和原著小說作家E. L. James出席活動。（Getty Images）

當年E. L. James筆下的《格雷的五十道色戒》系列小說不僅全球大賣超過一億五千萬本，由小說改編而成的《格雷的五十道色戒》三部曲，雖然電影評價負評居多，但勝在票房搭救。三部曲合共在全球錄得約13億1,800萬美元票房收入，認真厲害。環球影業食髓知味，在《格雷的五十道色戒3》結束兩年後，宣布購得E. L. James新作《The Mister》的版權。據外國傳媒《Variety》報導，這部電影的版權引起「激烈的收購戰」。最終近水樓台，由環球影業搶走《The Mister》的版權。

《格雷的五十道色戒》三部曲合共在全球錄得約13億1,800萬美元票房收入。（《格雷的五十道色戒》劇照）

其實《The Mister》比《格雷的五十道色戒》系列小說還要勁。據《Variety》指出，《格雷的五十道色戒》的三本小說都打入過去十年最暢銷的小說排行榜，明顯她成功與讀者建立聯繫，並把他們轉化為電影觀眾。《The Mister》自去年4月出版以來，迅即登上《紐約時報》最暢銷書排行榜冠軍長達9個星期。當時《The Mister》在美國首刷時賣出100萬本，到上市時更創造出平均每秒賣出1本的成績，目前《The Mister》在全球33個國家及地區上發售。

《The Mister》比《格雷的五十道色戒》系列小說還要勁，有外媒估計《The Mister》電影版可以打破13億美元的票房紀錄。（《格雷的五十道色戒2》劇照）

《The Mister》故事設定在英國倫敦，講述來自貴族家庭的男主角Maxim，他因兄長驟逝後，在不備受期待下而被迫繼承了家族的頭銜和財富。他未及適應生活，就面臨巨大轉變。某天，他遇上到訪倫敦，美麗而又神秘的阿爾巴尼亞少女Alessia。Maxim被Alessia深深吸引，當兩人墜入愛河時，卻發現不速之客悄悄地找上門。這刻Maxim才發現，原來Alessia正在逃避人口販賣的黑暗過去，迫使Maxim去傾力保護她。

《The Mister》小說在去年4月才出版，如今準備登上大銀幕。（網上圖片）

雖然今次《The Mister》不是主打BDSM元素，但這小說卻被喻為是21世紀的灰姑娘童話。可是，《The Mister》仍遭不少文學家批評，其中《衛報》指E. L. James「透過BDSM去追求讓人腐化的權力」。其實在原著小說中，也不乏色情場面。當中「粉紅色內褲事件」在網上引起熱烈討論，當時外面下雨，全身濕透的Alessia回到Maxim家中，之後的事大家都能聯想到。然而，最香艷的場面莫過於當Maxim與Alessia完成第一次性愛後，Maxim為Alessia開水洗澡。這並不是普通的洗澡，而是Maxim把粉紅色的香檳及沐浴露倒入浴缸，再為Alessia按摩足部。其他露骨的劇情，大家自行購書閱讀，但如無意外，相信這兩件事會在電影中出現。目前《The Mister》電影版演員陣容及劇本均未有定案，只公布了E. L. James會出任電影監製，大家拭目以待。

《格雷的五十道色戒2》當時都有香艷的洗澡場面。（《格雷的五十道色戒2》劇照）

點擊重溫《格雷的五十道色戒》精彩劇照！