《當男人戀愛時》內地票房破億！揮底鄭愷《超越》成票房周冠軍

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-22 23:30

台灣電影《當男人戀愛時》6月11日在內地上映，上周（6月14日至6月20日）就以人民幣7,563.76萬元，勇奪當周內地電影票房的周冠軍，目前累計票房已突破人民幣億元大關。

由殷振豪執導、邱澤和許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，在台灣上映時即叫好又叫座，票房更突破新台幣4億元。儘管在內地上映後，因邱澤原本的道地台灣腔被配音成捲舌音，傳出讓不少影迷崩潰留言：「不要配音」，但依然創下好成績。

相關圖輯：《當男人戀愛時》台灣票房突破1450萬！盤點爆紅台片4大亮點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇點圖放大看媒體人及影評人如何評價《當男人戀愛時》👇👇👇

根據內地「財新網」報導，國家電影專資辦的數據顯示，上周中國電影票房總收入達人民幣5.32億元，和前一周相比下跌2.21%，且沒有影片單周票房超過人民幣1億元，周冠軍則由《當男人戀愛時》奪下。

報導稱，《當男人戀愛時》在豆瓣獲評6.8分，作為內地電影市場近期唯一一部愛情喜劇，在端午節檔期後成功「逆襲」，上周拿下的人民幣7,563.76萬元票房是其上映首周成績的兩倍多。

👇👇👇點圖放大看更多《當男人戀愛時》精彩劇照👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

上周內地電影票房排名第二的是SONY出品的《比得兔2: 走佬日記》（Peter Rabbit 2：The Runaway），票房人民幣6,030.67萬元。第三名是中國電影《超越》，票房5,926.10萬元。

報導稱，截至6月21日，《超越》、《比得兔2: 走佬日記》、《當男人戀愛時》三部影片上映以來累計票房均已破億，依次為人民幣1.25億元、1.11億元、1.05億元。

同場加映：當男人戀愛時｜邱澤床戲後「一個要求」嚇窒對手Lulu：可以跟妳…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

噓！調查／台灣戲院三級警戒關門 美國解封仍停滯原因

「愛在...」系列第4部無緣開拍？女主角證實已婉拒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】