《當男人戀愛時》台灣票房突破1450萬！盤點爆紅台片4大亮點

電影《當男人戀愛時》在台灣上映短短一個禮拜票房就突破5,800萬台幣（約港幣1450萬），登上網路溫度計的華語片網路口碑排行榜第1名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《當男人戀愛時》近兩個月網路聲量就高達26,591筆，曾莞婷、吳婉君、許蓁蓁等藝人都紛紛發文推薦，究竟這部電影有何魅力？以下就用4點來帶你認識！

原來改編自一部2014年韓國爆紅愛情片？點圖放大看《當男人戀愛時》4大亮點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

點圖放大看更多《當男人戀愛時》精彩劇照👇👇👇

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月07日至2021年04月06日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當男人戀愛時』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。