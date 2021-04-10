當男人戀愛時｜邱澤床戲後「一個要求」嚇窒對手Lulu：可以跟妳…

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-10 13:00

邱澤與許瑋甯主演的《當男人戀愛時》上映以來話題不斷，除了男女主角碰撞出強烈火花，配角戲也是一大看點。當中與邱澤有床戲的Lulu（黃路梓茵）演技有突破性的表現，讓影迷眼睛為之一亮，對此，她8號寫下了那天拍完該場床戲後的小插曲：「澤哥居然拿出手機問我說：『我可以跟妳合照一張照嗎？』」

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Lulu在社群網站透露當天結束床戲的拍攝工作後，在情緒尚未緩過來的情況下，邱澤突然掏出手機要合照，內心頓時浮現出不少小劇場：「什麼！邱澤要跟我合照？」、「不是應該我去跟他要合照嗎？」、「哪尼哪尼哪尼？」、「啊娘維～」、「我是很開心啦，但剛剛還在拍戲這樣可以拍照哦？」

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此時，邱澤又冒出了一句話：「因為我有一個朋友很喜歡妳，我合照給他看。」Lulu瞬間大笑：「這時候真的是直接綜藝摔！」也因此有了這張穿著戲服的合照：「很珍貴的！！！」再度勾起不少影迷對於她戲份的回憶，不只八三夭的阿電稱讚她真的演得太好了，盧學叡也驚嘆：「昨天才看完妳使勁搖！（誤）但精彩是妳後面情緒起來那裡！怎麼那麼棒！」

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