《手捲煙》影評︱重回港產片江湖世界　體驗林家棟裡裡內內的義

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-20 11:00

電影《手捲煙》由新晉導演陳健朗執導，影帝林家棟仗義演出，還有袁富華、白只、太保等主演。一部由新導演執導的本土作品，今時今日已有一定光環，而更平地一聲雷是電影在去年，獲《第57屆金馬獎》7項提名，雖然最後空手而回，但那個加冕已足以令人今生無悔。

故事開來，便形容林家棟是個不折不扣的衰人。(《手捲煙》電影劇照)

有別於近年的新導演作品，《手捲煙》表面不是以社會議題，和基層人生掛勾的電影，而是一部貌似江湖片，實情是借97後的華籍英兵身份，回應時代轉變。由殖民年代來到回歸後廿年的今天，某程度是帶出上一代人的遺憾及想法，來到今天的景況，更是切身感受。然後看著看著，南亞人在港的生活挫折，某程度就像現今這一代的寫照，縱使已講到一口流利廣東話，旁人始終就是當你南亞人，叫不出一聲香港人，那種身份認同的尷尬，成為兩代的貫通處。值得一提，林家棟飾演這種胡胡混混度日的小人物，實在賞心悅目。

一眾歹角造型，可能有點浮誇，但十分亮眼。(《手捲煙》電影劇照)

電影成功帶出層層欺壓，黑吃黑的壓迫力，將重慶大廈化成一個江湖，在裡面發生的事，自有一套規矩處理，一片江湖事江湖了的況味，仿如當年三不管的城寨。而黑吃黑的地下生活描寫，其實都是另一種表現寫實面的手法，一幕一幕的暴力場面，自不然替主角的險境添兩分肉緊，更令家棟講雷講義氣的特質更出，亦巧妙地為故事結尾留個呼應，再者家棟為該片的仗義演出，的確是完全體驗那個人物的神韻。

電影由戲名開始，已淡淡地滲著一份「有啲嘢」的感覺，然後見到海報的格調、字體的氣焰、預告的風格、對白的留白，似乎都一一對味不偏差，還有金馬獎的7項提名認證，自自然然令大家有份信心亦帶期望，甚至會跟另一神作《樹大招風》作出聯想對比。

林家棟零片酬接拍《手捲煙》希望回饋電影業。（劇照）

不過事實上，兩者是有段距離，縱使導演陳健朗是個不折不扣的杜琪峯粉絲，畫面上的確帶出類近風格，只是在故事上還是張力不足，太保、袁富華的描寫還算立體，白只就過於平面欠發揮。最終雖成功帶出中國人就係鍾意自己人打自己人的大道理，不過就此而已，未有更獨到見解，亦沒再去深化解釋是有點遺憾。而為推出一個可觀的結局， 6、7分鐘一Take過的動作場面算是為電影帶出一個最後高潮作結，用畫面去取悅大家，帶出一個令大家滿意的散場。