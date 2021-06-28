獨家睇《春光乍洩》神秘禮物盒　全新展現經典瀑布燈附王家衛簽名

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-28 11:23

澤東電影30周年，每月一度的電影神秘禮物盒來到第三彈，今個月有張國榮、梁朝偉、張震主演，1997年上映的《春光乍洩》。提起《春光乍洩》，一盞瀑布燈至為經典，當年推出特別版DVD Boxset也有附送一盞。事隔24年，這盞將黎耀輝與何寶榮連繫一起的瀑布燈，來個從新開始進化成瀑布燈箱，繼續照亮和溫暖每顆寂寞心靈。

1997年的作品，張國榮與梁朝偉的演出，曾被選為王家衛電影中最匹配的一對。(《春光乍洩》劇照)

黎耀輝與何寶榮這對情侶，廿多年來一直在大家內心纏繞著，到底何寶榮今天是否仍在阿根廷，默默等待黎耀輝，黎耀輝下個目的地又會去哪裡？今次的《春光乍洩》神秘禮物盒，附上的都是當年的珍品，一如以往會有一卷當日拍攝的原裝菲林底片，並確保是一場完整戲份。至於那盞爆布燈，將被重新製作，變成一幅如畫的瀑布燈箱，賦予新生命，展現另一種美態。

這盞瀑布燈，成為戲中最標誌的道具。(《春光乍洩》劇照)

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除此之外，在1997年首映禮上，澤東有為觀眾送上兩樣精品，分別是鑲有一格菲林的匙扣，而另一樣就是《春光乍洩》明信片，更珍貴是該明信片會附有當年，1997年版的王家衛簽名，那些年，導演王家衛還是會簽全名的，近年已改為只簽單一個「王」字，令這簽名有如見證一個時代。今次的禮物盒將於6月30日早上10時，在澤東電影Online Shop開賣（www.block2distribution.com/shop），限量15套，定價$3,030元，請大家準時登入。

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除了神秘禮物盒，6月30日仲會有一系列《春光乍洩》精品同步開賣，今次重點是有王家衛御用攝影師杜可風設計的特別版Tee，又有黎耀輝與何寶榮一心想去的伊瓜蘇大瀑布圖案沙灘毛巾，極具心思。