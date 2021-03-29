【杏林醫院】取材自台灣第一鬼屋　醫院廢棄28年成靈探熱點

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-29 08:30

取材自台南知名鬼屋「杏林醫院」的同名電影《杏林醫院》，因受到新冠肺炎疫情影響而多次延期，最終趕及去年最後一天在台灣上映。然而電影自上映而來，雖然取得不俗的票房成績，兼獲開拍續集機會，但口碑卻其差，連導演都要向影迷致歉，承諾續集將給予影迷「一個完整故事」。雖然電影評價差強人意，但也可以了解一下圍繞杏林醫院的恐怖故事。

《杏林醫院》實地取材，去到全台網友票選鬼屋冠軍的杏林醫院拍攝。（《杏林醫院》劇照）

原本台灣影迷非常期待的《杏林醫院》，電影趕及在2020年最後一天上映。雖然當地票房高收3,000萬票房，但卻惹起不少負評。電影早前登陸Netflix，沒想到再度掀起新一輪負評潮，唯一慶幸的是，電影曾成功打入香港排行榜前10名，算是有一定的關注熱度。趁此機會，了解一下圍繞杏林醫院的恐怖故事。

《杏林醫院》由林柏宏、太保、洪曉蕾及朱芷瑩（圖）主演。（《杏林醫院》劇照）

杏林醫院由黃森川、許博英、吳明輝三位台大醫院醫生共同創立，並在1975年正式開業。杏林醫院開業之初可謂非常風光，醫院樓高5層，是當時台南數一數二的大型地區醫院。醫院的醫療技術更獲時任台南市長張麗堂信任，獲他送贈牌匾嘉許，讓杏林醫院成為當地市民就診的首選醫院之一。

杏林醫院廢業後，不時傳出恐怖靈異傳聞。（《杏林醫院》預告擷圖）

直到1991年，醫方被查出偽造醫療紀錄、開立不實住院證明、詐領公務人員和勞工保險費用及財稅申報不實等問題，杏林醫院在1993年8月21日宣佈廢業。然而停業後，院方從未拆卸院內建築物，而且院內留下許多器材及藥物。後來經常有露宿者潛入醫院，而院內也因日久失修，而導致院內結構損壞，開始傳出靈異傳聞，而附近居民也聲稱在晚上見到醫院內有「白影」飄過。

電影以「觀樂陰」為主題，即活著的人之魂魄跟隨作法者的指引，進行出體，到陰曹地府旅遊。（《杏林醫院》劇照）

至於從電影得悉，這所醫院在1991年起發生了多宗自殺案件，其中一名患有心臟病的男孩，在手術成功後，忽然離奇暴斃。無法承受喪子之痛的母親，就在她兒子面前引火自焚。之後這間醫院就發生了一連串的怪事，其中一件事是關於一名姓蘇的紅衣女子在病房上吊身亡，原來她曾在醫院門口抗議其丈夫因醫療事故死亡。

林柏宏及太保飾演道士。（《杏林醫院》劇照）

還有傳紅衣女經常在醫院巡房、死亡病患的鬼魂會在病房出現及太平間因長期未被使用而累積許多死亡病患的鬼魂等，種種的靈異事件讓杏林醫院成為網絡票選第一名的靈異地點。直到2018年11月，杏林醫院終以2.1億台幣售出，預計未來將改建為酒店或甲級寫字樓。

《杏林醫院》是網絡票選第一名的靈異地點，但電影拍出來的效果卻未如理想。（《杏林醫院》劇照）

雖然《杏林醫院》負評如潮，但導演朱家麟已經開始籌備續集《杏林的詛咒》，還承諾粉絲他不會用《杏林醫院》的風格：「這次要解密杏林的迷惑跟給一個完整的故事，對於罵我的朋友，我其實非常在乎他們的感受。」他還表示，在《杏林醫院》看不懂結局的部分，將會在續集中解答。