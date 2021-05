台灣影史上首位露點演出女星離世　終年59歲

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-05-09 18:45

美國女星Tawny Kitaen日前在加州寓所中離世,終年59歲,其家人透過社交網站證實死訊。Tawny Kitaen於上世紀80年代加入影圈,1984年接拍艷情電影《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》並有裸露演出,雖然這部片並非什麼大製作,但卻成為台灣影史上首部合法展示裸露場面的電影,而Tawny Kitaen就變成當地第一位露點演出的女星。

Tawny Kitaen主演的《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》,成為台灣首部合法上映的限制級電影。(電影海報)

台灣行政院新聞局於1988年頒布《電影片分級處理辦法》,除了限制級及普遍級,另增設輔導級,讓《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》成為首部有裸露場面的電影通過電檢在戲院上映,當年吸引了不少觀眾入場,票房比其他荷里活大片還要好,讓名不經傳的Tawny Kitaen在台灣突然爆紅。

Tawny Kitaen曾於電影《Bachelor Party》中飾演湯漢斯的未婚妻。(劇照)

其實Tawny Kitaen在荷里活發展以及私人生活都並不如意,最著名的演出是在電影《Bachelor Party》中飾演湯漢斯(Tom Hanks)的未婚妻。Tawny Kitaen經歷過兩段婚姻,曾因涉嫌家暴第二任丈夫而被檢控,之後又因藏毒及醉駕而被捕,被迫接受戒療及執行社會服務令。