台灣影史上首位露點演出女星離世　終年59歲

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-09 18:45

美國女星Tawny Kitaen日前在加州寓所中離世，終年59歲，其家人透過社交網站證實死訊。Tawny Kitaen於上世紀80年代加入影圈，1984年接拍艷情電影《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》並有裸露演出，雖然這部片並非什麼大製作，但卻成為台灣影史上首部合法展示裸露場面的電影，而Tawny Kitaen就變成當地第一位露點演出的女星。

Tawny Kitaen主演的《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》，成為台灣首部合法上映的限制級電影。（電影海報）

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台灣行政院新聞局於1988年頒布《電影片分級處理辦法》，除了限制級及普遍級，另增設輔導級，讓《The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak》成為首部有裸露場面的電影通過電檢在戲院上映，當年吸引了不少觀眾入場，票房比其他荷里活大片還要好，讓名不經傳的Tawny Kitaen在台灣突然爆紅。

Tawny Kitaen曾於電影《Bachelor Party》中飾演湯漢斯的未婚妻。（劇照）

其實Tawny Kitaen在荷里活發展以及私人生活都並不如意，最著名的演出是在電影《Bachelor Party》中飾演湯漢斯（Tom Hanks）的未婚妻。Tawny Kitaen經歷過兩段婚姻，曾因涉嫌家暴第二任丈夫而被檢控，之後又因藏毒及醉駕而被捕，被迫接受戒療及執行社會服務令。