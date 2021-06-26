同愛一家｜台灣首套同性婚姻平權紀錄片　不獲電檢處通過取消放映

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-26 14:00

歐亞彩虹週由歐盟駐港澳辦事處和香港歌德學院主辦、百老匯電影中心合辦，在6月30日至7月11日，在百老匯院綫放映歐洲及亞洲等地一共16部紀錄片，記載歐亞兩地LGBTQI+的運動故事，當中原定播放的台灣首部婚姻平權紀錄片《同愛一家》，因不獲電檢處通過，主辦方經考慮後決定取消在戲院公映。

《同愛一家》不獲電檢處通過，因而取消在戲院公映。（電影劇照）

「歐亞彩虹週」本來會放映來自歐亞多國的16套紀錄片，包括12套長片及4套短片，以不同角度切入性小眾群體，當中包括不同年齡、種族、宗教信仰以及各自面對不同的掙扎，但共同相信理想的生活總有一天會到來。

《同愛一家》是台灣首部婚姻平權的紀錄片，原定在7月1日上映，主要記述在2016年底，台灣立法院朝野黨團提出婚姻平權修法草案後，社會對此出現極大爭議，片中三對不同世代的同志伴侶正面對不同方面的難題及考驗。

百老匯電影中心Facebook宣布取消放映《同愛一家》，更有安排退款手續。（網上擷圖）

由於香港政府於近日收緊《電影檢查條例》，《同愛一家》成為《執屋》後第二部未獲電檢處發出批文的電影。據百老匯電影中心Facebook昨日（26/6）發表「取消《同愛一家》放映啟事」，講到「電影檢查監督不允許該紀錄片以完整版本上映。根據主辦方一致同意的原則，本節目不會放映經過刪改的電影，我們遂共同決定取消《同愛一家》放映。不便之處，敬請原諒。」因而宣布取消在戲院放映，而受影響場次的觀眾，則可辦理退款，而退款大概需要30至60個工作天。

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