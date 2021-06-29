掃毒3｜劉青雲古天樂雲南開工　流出片段誤爆郭富城係臥底？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-29 17:35

電影《掃毒》系列已經拍到第3集，不過劉德華、張家輝就因為其他拍攝工作而不會回歸，反而加入另一影帝郭富城，聯同古天樂、劉青雲組成新組合，延續《掃毒》故事，電影繼續由邱禮濤執導。

《掃毒》首集描寫劉青雲、古天樂以及張家輝的兄弟之情。（電影劇照）

《掃毒3》現時已於西雙版納開拍，近日於微博上不時都會有郭富城、古天樂和劉青雲的造型照、片段等等，有網民笑指︰「都已經在微博上睇完《掃毒3》了」。

片中就見到古天樂全身黑衣，另一場戲就站在黑色私家前，劉青雲就似是着上避彈衣坐在車中後座，更有另一條片拍到在市集中有3架黑色私家車瘋狂追逐，未知其中一架是否坐着劉青雲，最後郭富城的片段似乎較多，有字幕寫上「穿破舊臥底服」，雖然未知由來，但或許已直接曝光郭富城的身份，其中一張照片他更白背心現身，結實胸肌勁搶眼。

郭富城大曬胸肌。（香港電影吧微博圖片）

事實上郭富城跟劉青雲於1992年《危險情人》合作過後，事隔29年再次聚首一堂接拍電影，而郭富城跟古天樂《柔道龍虎榜》同樣相隔17年後再埋班，網民對於這個組合都十分期待，惟礙於疫情關係，眾人都未能出國拍攝，要在雲南假扮成身處在泰國。

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