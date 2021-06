尚氣｜梁朝偉戰衣現身陳法拉演媽媽　預告驚喜見「渠王」廣告

Marvel超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打造出首位亞裔英雄,今日(25/6)官方更公開了全新預告,除了男女主角劉思慕(Simu Liu)和Awkwafina外,今次有更多梁朝偉的畫面,更終於見到楊紫瓊及陳法拉的身影!