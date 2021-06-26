《暴風》陳嘉上點名陳偉霆拍紅色題材戲男主角　導演一句即去曬黑

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

由陳嘉上執導，陳偉霆主演的內地電影《暴風》昨日（24/6）煞青，陳偉霆則在微博上發表心情，講到今次開戲全因陳嘉上點名搵佢拍一部紅色題材的電影，電影難度仲幾高添！

陳嘉上點名陳偉霆做《暴風》男主角。（陳偉霆微博）

陳偉霆先講到︰「去年，我在橫店拍戲的時候，突然收到一個電話，工作人員說陳嘉上導演要見我。當時我特別開心，因為嘉上導演是我一直都很喜歡也很想合作的導演。」

後來兩人在橫店的餐廳見面，陳嘉上講到自己想拍一個（部）紅色題材的電影，而且電影難度挺高。但陳偉霆笑指難以形容自己當時的心情，因為一方面要跟自己特別喜歡的導演合作，另一方面則覺得自己要接受全新挑戰而很興奮。

陳偉霆除了在陳嘉上和王千源身上收穫良多。（陳偉霆微博）

不過當時陳嘉上對陳偉霆有一個要求，似乎嫌棄他的膚色：「你好白啊。」後來在開劇本會議時，他就跟導演講：「你需要我多黑？」所以後來陳偉霆就變成相中一樣黑，也是角色的一部分。

陳偉霆更講到在電影的拍攝過程中收穫良多，導演不僅給了他非常多的指導，也給予很大的發揮空間，鼓勵他盡情的詮釋角色。他更有提及很開心跟王千源一起拍戲，在他身上除了看到如何做一個更好的演員，更重要的是學到了演員如何呈現更多的可能性，謝謝王千源的照顧，同時也很高興跟瀧正、尹正、紫璿等實力派演員以及幕後團隊合作，感謝成家班武術指導 Alan，大家都很拼命。

如今，汕頭秘密交通站經過精心修繕，入選全國重點文物保護單位。（網上圖片）

據知《暴風》講述1931年紅色交通線汕頭秘密交通站的故事，其中汕頭交通中站作為樞紐，曾成功護送了周恩來、葉劍英、鄧小平、陳雲等200多名中共黨員，不少重要物資、文件情報亦都是經此進入中央蘇區，為觀眾揭秘上世紀30年代隱藏的地下戰線故事。

陳偉霆自言自己飾演的陳家棟就像是處於暴風之中，一直在一個漩渦裡，為了相信的一束光拼命往前跑，期待大家與陳家棟的相見。

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