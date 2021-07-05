【手捲煙】票房破600萬林家棟現身謝票　導演揭片名藏香港彩蛋

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-05 15:00

由新晉導演陳健朗執導、林家棟、Bipin Karma、袁富華及白只等主演的《手捲煙》自上映以來，口碑載道，電影票房更衝破600萬。電影主角林家棟昨晚（7月4日）首次隨導演現身謝票，與觀眾近距離接觸。

《手捲煙》票房已經衝破600萬。（《手捲煙》劇照）

主角林家棟先被問到，除了《手捲煙》外，他監製及編劇的《殺出個黃昏》與主演的《智齒》同樣入圍剛意大利烏甸尼遠東電影節競賽部份，以不同身份參與不同題材的三部電影，今年都衝出香港得到好成續，他有何感受時，林家棟表示最遺憾是未能親身到海外出席影展，但他很幸運完成這三部電影。

林家棟稱：「作為演員，能與不同電影人合作並擦出火花，令我最有成功感，因為表示我能夠與不同人合作拍戲，並不是只限於一個固定班底。幸運遇到不同導演俾機會我，劇本也就住我來發展，我要多謝他們，希望他們繼續發光，我才有得繼續演！」

林家棟不收片酬演出《手捲煙》。（《手捲煙》劇照）

另外，陳健朗憑首部執導作品《手捲煙》即勇奪遠東電影節「White Mulberry」 新導演獎，可喜可賀。問到他獲獎心聲時，他稱：「繼續做好港產片！根在香港，電影創作也繼續以香港為本，希望讓觀眾感受到港產片的魅力。」陳健朗同時揭露，《手捲煙》片名的字款經特別設計，首兩字「手捲」煙同時看來像「香港」煙。因為《手捲煙》正是一枝香港製造的煙，一部香港電影。所以希望大家會繼續支持港產片。陳健朗亦在現場借觀眾掌聲再次向不收片酬演出的林家棟致謝。若林家棟計片酬，就根本拍不成《手捲煙》。

陳健朗與林家棟昨晚現身謝票。（官方圖片）

現場觀眾亦踴躍向兩位提問，有觀眾問到片末長達7分鐘的混戰戲，導演陳健朗為何選擇以一鏡到底的方式來拍攝，他解釋：「我認為混亂的發生，有時不一定是第一身的感受，反而用第三者角度抽離地去看紛爭，會帶給觀眾另一種感受與情緒。」

陳健朗續指出因預算有限，那一場戲不能拍很多跳接短促鏡頭。之後林家棟補充：「以前大家睇動作戲，慣見是一連串跳接鏡頭，依賴剪接來包裝，去推進情緒；而戲中一鏡到底，可以讓觀眾看到整件事的格局。跳接鏡頭適合呈現動作場面的打鬥招式，但我們那場戲不是著重拳腳動作的花招，所以用另一種手法處理更好。」