【黑寡婦】俄羅斯網紅撞樣施嘉莉　網民驚嘆分唔出︰完美接班人

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-07 17:15

Marvel超級英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）今日上映，由於黑寡婦在前年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中已壯烈犧牲，相信今次將會是施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）告別這個角色的作品。

施嘉莉祖安遜將告別「黑寡婦」一角。（劇照）

很多影迷對施嘉莉離開MCU而感到依依不捨，但最近就有人發現俄羅斯某位網紅同施嘉莉似到十足十，仲話佢可以接任飾演新一代黑寡婦！

Kate Johansson跟施嘉莉撞樣，不少網民表示分唔清是否本尊。（IG圖片）

來自俄羅斯的Kate Johansson近期成為網絡紅人，在抖音及Instagram吸納以十萬計追隨者，只因她跟施嘉莉祖安遜似到餅印，她亦不時Cosplay成黑寡婦造型跟粉絲分享，照片幾可亂真。而Kate Johansson本人亦透露經常被誤認成黑寡婦，她堅稱從未在面上動刀：「純粹係基因，我冇整過容，好多人接近我，但佢哋都會發現我唔係施嘉莉祖安遜，佢哋話我係施嘉莉嘅最佳分身，真係不得了！」

點擊下圖睇Kate Johansson有幾似黑寡婦