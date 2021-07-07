《黑寡婦》獨家專訪｜施嘉莉告別10年角色　「令我變得更勇敢」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

萬眾期待、闊別兩年回歸的Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）將於7月7日上映，相信今次會是施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）最後一次飾演黑寡婦，戲中更會講到她在加入神盾局及復仇者聯盟前跟「家人」的生活。較早前施嘉莉祖安遜以及下任黑寡婦Florence Pugh，為電影宣傳接受《香港01》獨家訪問，

相隔近兩年終於有Marvel超級英雄片上映，相信影迷好期待入場欣賞《黑寡婦》。（劇照）

施嘉莉祖安遜︰《黑寡婦》是美好完結

問及施嘉莉祖安遜面對要告別扮演十年的角色時，會否覺得是最美麗完結，但她表示苦樂參半：「當然是的，我跟Marvel家族一起共事了令人難以置信的10年，我會懷念見不到大家的日子，這些日子就是我一路以來的里程碑，同時我為這部電影感到非常自豪，能夠高調出場的確很棒。今次跟我們所拍過的任何Marvel電影都很不同，它的確令我感到苦樂參半。」

施嘉莉祖安遜笑言拍Marvel的電影有很多體能上的工作，應該要有人一開始就告訴她才對，現時終於可以將這些工作轉手給Florence Pugh。（電影劇照）

Natasha跟Yelena似足現實姊妹

問及Florence Pugh，在戲中時常都會扮施嘉莉祖安遜，取笑她黑寡婦着地一刻的甫士，又不時跟姊姊駁嘴，十足真實姊妹，她回應：「我時常都說Yelena是個時隔一段時間，回歸的妹妹，當我們兩個相遇時，大家會有不錯的化學作用，就如我首次學她擺甫士，施嘉莉祖安遜當時在笑且說不相信我會這樣做，我們渡過了很多美好的時光，事實上我們都很親近，都會互笑對方。」

及後施嘉莉祖安遜補充：「我們有很好的化學效果，令整件事變得更深刻、真實、色彩，以及開心。」

施嘉莉祖安遜笑言10年來角色髮型的改變最多。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

施嘉莉祖安遜10年來的變化

當中施嘉莉祖安遜都有提及這10年間來得不易，她笑言：「10年來最大的轉變應該是髮型吧！一生人很難得有機會演同一個角色超過10年，真的非常罕見，自己更能看着Natasha的成長，她在《復仇者聯盟4：終局之戰》作出了犧牲，有尊嚴、體面、和平地死去，對她來說是救贖，令我都變得更勇敢了。」

大戰結束後，Natasha Romanoff與家人重聚。然而，究竟是在甚麼大戰呢？（《黑寡婦》預告擷圖）

Florence Pugh帶來不賣性感的「黑寡婦」

及後談論到衣着時，Natasha一向被標記為性感的特級女特工，但到了Florence Pugh接捧後，她將為此帶來改變，看過電影後就會明白Florence Pugh將為Yelena選擇了「奇怪」的服裝和配飾，而她也毫不介意拿來當笑話，這也算是為何Natasha和Yelena身上都有同一件多袋背心出現的其一原因。

最後戲中有不少場面都有即興創作，例如一家人食飯和在直昇機中、任何有David Harbour的場景都一定會有即興創作。（電影劇照）

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