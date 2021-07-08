黑寡婦｜網民嘲Florence Pugh棉花糖身形　「取笑是無任何幫助」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-08 08:30

Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）今日（7/7）上映，今早更有消息指原來施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）再度懷孕，即將誕下跟現任丈夫Colin Jost的BB。

施嘉莉祖安遜傳出大肚消息。（Getty Images）

未拍《黑寡婦》已被笑腳粗

而準備好接任成為下位黑寡婦的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh），在接拍前已被外界不滿其身型不符合黑寡婦條件。2017年佛羅倫斯佩芝跟狄維莊遜（Dwayne Johnson／The Rock）合拍電影《我和我的摔角家庭》（台譯／Fighting With My Family），她在戲中飾演職業女摔角手，氣勢猶如真實的職業女摔角手，但卻被網民笑指她腳太粗。

Florence Pugh飾演女摔角選手，曾被網民取笑腳粗。（劇照）

年紀輕卻獨有自己睇法、堅持

不過當年只得21歲的佛羅倫斯佩芝，受到攻擊後並沒理會，反而在網上大膽回應網民：「取笑我大腿粗是無任何幫助，也不會令任何大小身型的人，在荷里活的電影發展上合理化。」

到了拍攝《黑寡婦》，年紀輕輕的她不怕失去良機，更多的是堅持自己的做法，更夠膽跟Marvel談條件！

佛羅倫斯佩芝跟Marvel談的條件是唔減肥。（《黑寡婦》電影劇照）

同Marvel講條件 寧願唔拍《黑寡婦》

事關佛羅倫斯佩芝曾接到一個演出，但條件是要求她減肥，她清楚明白自己不想做這樣的工作，因而拒絕演出，她曾公開回應：「因為我是被逼減肥，我才意識到甚麼才是我想要呈現的樣子。如果沒發生這種情況，我可能不會在這麼小的年紀下去面對身體的課題。」據知「要求減肥」成為她接演作品的禁忌，而她亦一早向Marvel Studios表明︰「要是強制要求她減肥就寧可不演」，她更講到當初收到演出通知，最想知道有沒有規限飲食，是由Marvel限制還是可以自由做主，寧願不加入一直被監視飲食作息的劇組。

佛羅倫斯佩芝堅持要活出自己想要的樣貌。（Florence Pugh IG）

最終佛羅倫斯佩芝很開心沒有被別人強迫去改變自己：「不要容易地去順從，成為別人想要你看起來的樣子，的確很難對別人說『不』。」但她還是要堅持做自己，對年紀輕輕的她來說同樣不是易事。

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