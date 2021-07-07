【第8夜】電影劣評如潮　「天才童星」金裕貞參演都救唔番

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-07 20:30

由《未生》李聖旻與《夫婦的世界》朴海俊主演的韓國超自然驚慄電影《第8夜》（The 8th Night），上星期五終於在Netflix播放。除了兩位資深演員外，還有被喻為是「天才童星」的美少女金裕貞一同演出。雖然電影預告出爐時讓人滿心期待，但電影上架後，網上至今出現一遍劣評，粉絲坦言浪費了這演員陣容。

金裕貞拍攝《風之畫師》時約9歲。（《風之畫師》劇照）

現年21歲的韓國女星金裕貞，4歲與姐姐參加比賽時，獲星探發掘而入行。她在2003年拍攝廣告出道後，翌年便接演了《DMZ 非武裝地帶》。雖然她年紀輕輕，但仍憑著出色的演技，風靡整個韓國娛樂界，之後接連參演了《愛在青瓦台》、《一枝梅》、《風之畫師》及《善德女王》等，都是演出女主角的童年時期，因此她獲稱為「下一個全智賢」。

金裕貞參演《擁抱太陽的月亮》時大概12歲。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

在2010年，當時年僅10歲的金裕貞，憑在《欲望的火花》一人分演兩角而獲得MBC演技大賞青少年演技獎。之後她的演藝事業更上一層樓，在2012年憑《擁抱太陽的月亮》而獲得無數好評，再憑少女許煙雨一角獲得MBC演技大賞最佳童星獎，並入圍第48屆百想藝術大賞電視部門最佳新人女演員獎。

少女許煙雨一角讓金裕貞獲得MBC演技大賞最佳童星獎。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

在2013年，她涉足影壇，參演了動作電影《同窗諜影》；同年她成為國民代表參加了顯忠日緬懷會，獲時任韓國總統朴槿惠親自頒發的愛國大樹徽章。在2014年，電影及電視雙線發展的她，還擔任了《SBS人氣歌謠》主持，並維持了2年，開始更多方位的發展。

《擁抱太陽的月亮》讓金裕貞風靡全韓國。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

近年金裕貞開始成為電視劇及電影女主角，她先在2014年的《帝王的秘密》首次擔任女主角；翌年7月與車太鉉主演電影《因為愛》。然而要數她近年最大熱的作品，相信是她與朴寶劍合作的《雲畫的月光》。然而在2017年2月，17歲的她因患上甲狀腺機能異常而暫停工半年。翌年，她演出了《先熱情地打掃吧》，這是她成年後的首部作品，之後她在去年與池昌旭主演了《便利店新星》，劇集獲極好評價。

金裕貞之後還曾涉足主持工作。（《SBS人氣歌謠》擷圖）

然而金裕貞在《第8夜》中飾演「神秘少女」愛丹，然而她的戲份不多，她是戲中釋放「赤紅之眼」金濬徹博士的女兒，當時博士為了放出赤紅之眼，需要將其女兒作祭品，因此愛丹成為了鬼魂。雖然設定有趣，嘗試透過《金剛經》來包裝故事，可是近2小時的電影，前半部份的故事讓人看得煩躁，鋪陳的故事過多，讓原本應該緊張的情節愈變愈沉悶。

金裕貞在《第8夜》中飾演「神秘少女」愛丹。（《第8夜》劇照）

直到電影最後約30至40分鐘，劇情才開始加速，但都難讓影迷有緊張的感覺，只是終於有一種「解脫」的感覺。前7天的故事線也非常混亂，「蜻蜓點水」式介紹這七塊踏腳石，讓原本以為是緊張的故事，變得可有可無，然而這也不得不讚嘆《第8夜》的預告剪接，成功讓影迷對電影非常期待，如今電影在網上的評價大部份都是劣評。

原以為金裕貞的角色是「處女菩薩」，但最後卻發現原來是假的。（《第8夜》劇照）

點擊下圖即睇《第8夜》預告！！！