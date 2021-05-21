Netflix買周星馳監製動畫《美猴王》　網民彈孫悟空造型︰好難看

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-21 13:30

影迷一直都在等待周星馳有新的作品面世，目前所知為《美人魚2》已完成拍攝，不過仍在等待上映中。近日有消息指由周星馳監製，跟Netflix合作的西遊記題材動畫新片《美猴王》將於2023年上架。

周星馳有新作喇！（資料圖片）

今早（21日）Netflix在官方Twitter宣布成功買下由周星馳監製的動畫《美猴王》的發行權，兩年後即2023年上架，更公開了首張美猴王的概念圖。

圖中的孫悟空較為瘦削，尾巴長長之餘，嘴巴更似是一隻鴨子的嘴，跟真人版的孫悟空形像差距甚大，都有網民不滿孫悟空的形象設計，直指「這猴子好難看」。

《美猴王》概念圖，不過就有影迷表示有點醜樣。（官方圖片）

《美猴王》改編自《西遊記》，講述孫悟空作為一隻很特別的猴子，和神仙、妖怪、龍、以及自身的傲慢作鬥爭的故事。

從概念圖中可知，孫悟空現身在水底，而且旁邊有一條巨大的柱寫有「如意金箍棒」，此為太上老君所製，放在東海，更是大禹治水時遺下的天河定底神珍鐵，所以被稱為「定海神針」。因此推測劇情會跟孫悟空在東海龍宮取走定海神針的劇情有關。

《美人魚2》早已殺青，不過仍未安排上畫。（林允微博）

事實上由星爺監製的《美猴王》中，製片人陣容十分強大，不僅有《怪誕小箱俠》的Anthony Stacchi執導，更有東方夢工廠《雪人奇緣》的周佩鈴和《花木蘭》、《馴龍高手》的Kendra Haaland擔任製片人，更由歐陽萬成、楊伯文、Jolie Hoang-Rappaport、黃榮亮等人擔任英文配音，不少網民得知星爺有新作均表示相當期待。