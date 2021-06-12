Netflix開拍《生化危機》劇集　香港土生土長靚女有份主演

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-12 21:30

2019年1月Netflix早已宣布開發《生化危機》系列電視劇，一共8集，每集一小時，今日（12/6）終於公布劇集的主演陣容。

《生化危機》落實開拍電視劇。（官方圖片）

全新故事《生化危機》劇集將由《莎賓娜的驚慄奇遇》、美劇版《富江》的Adeline Rudolph、《狂野時速9》Siena Agudong、《殺神JOHNWICK》Lance Reddick、《重案夢幻再重組》Poala Nunez、《阿特米斯奇幻歷險》Tamara Smart、《神探俏嬌娃》愛娜巴連絲卡（Ella Balinska），當中由Lance Reddick飾演Albert Wesker，他是S.T.A.R.S特殊部隊的隊長，兼Alpha隊隊長。

據知劇集會分開兩條時間線，先講到14歲的Jade和姊姊Billie Wesker搬到新的浣熊市，在一個人工製造的商業城鎮中，在該地停留得愈耐就越發現到這個小鎮不似表面上一樣，而且她們的父親更可能隱藏著黑暗的秘密，一個足以毀滅世界的秘密。

而在另一條時間線上，距離未來超過十年，地球上只剩下不到1,500萬人，卻有着超過60億的怪物，全都是感染了T病毒的人和動物。而今年30歲的Jade在這個地方正掙扎求存，她過去的秘密有關於姊姊、父親和自己等問題亦一直都在困擾着她。

（Adeline Rudolph IG）

香港土生土長靚女Adeline Rudolph

演員陣容中，Adeline Rudolph是位韓德混血靚女，更是在香港出生及長大，2017年畢業於英國G5名校UCL，在頂級學府倫敦大學學院修讀政治，是學霸一名。不過在中學時期，Adeline Rudolph已被攝影師發掘，開始接觸模特兒的工作，更有演出過MV，2018年飾演Netflix原創劇集《莎賓娜的驚慄奇遇》女巫Agatha一角令她大大打開知名度。

Adeline Rudolph在香港土生土長。（Adeline Rudolph IG）

Adeline Rudolph曾在訪問中透露，在多語言、多文化的環境中成長，能幫助她適應環境，並想了解身邊的人，能感到自己被不同文化所吸引。而對於香港，她直言：「最想念香港的山和食物，街頭小吃是最好吃的食物。」

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