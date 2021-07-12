真三國無雙影評｜三億拍出超搞笑動作場面　還原遊戲版卻似Cult片

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-07-12 23:30

動漫遊戲改編的電影基本上我個人都是非常喜愛且會在能力範圍內盡量去吸收的作品。雖然這類型的電影大多慣以雷作居多，偶爾有幾部改編不錯的作品（一般電影水準即可），就會吸引到多數粉絲推坑。基本上只要導演不作死，該電影都是有其基本盤，因此這類型的改編幾乎每年都會持續產出。但很難想像現在這個資訊超級透明的網路世代，還會有人這麼不在意原著細節而恣意妄為，究竟是要刻意拍出一部「名留青屎」的作品，還是導演真的太過「天馬行空」，想像力十足呢？

《真三國無雙》是近期Netflix上映的最新力作，如果你人生中有非常重要的兩小時不能浪費的話，就千萬不要點進去收看。因為它除了保留一點三國名場面與無雙割草精神外，剩下的部分都是滿滿的槽點與極盡搞笑之能事（不如去看渡邊直美的三國，至少你看之前就知道這片不正經）。但如果你希望你人生中有兩小時是荒謬無比甚至遺憾滿點的話，那就抱著看笑話的心態來觀賞，或許會得到許多意想不到的驚喜（說真的，要不是特效與場景處理得還不錯，光看劇情真可媲美改編後《拳皇》，爛到別出心裁）。

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一、場景一流

看看這山河壯麗、樹海美景，遼闊的平原上各路人馬與城池間壁壘分明的場景，不得不說將東漢末年那未受工業污染中國原始風貌，還原的十分透澈。啥？你說場景是在紐西蘭取景的，難怪，只有紐西蘭這種好山好水好漂亮的地方才有這麼豐富的自然美景，君不見魔戒系列都在此拍攝嗎？有甚麼壯瀾風貌是紐西蘭找不到的呢？在這裡取景就是劇組在本片最大的貢獻。

二、劇本二流

電玩改編真人版總是要想辦法說明一些「電玩直覺」如何在現實應用的解釋，本片直接採用「無雙」就是這個世界英雄特有的能量，與生俱來就可以使用，只要是天命英雄，彷彿自帶絕世武功。換句話說，只要你不是練武奇才、萬中選一，那就是本片中的小兵砲灰，被人割草的命，只有無雙英雄才有稱王稱霸之命。這個設定還不錯，至少說明只有上天眷顧之人才能在這亂世嶄露頭角，但安排一個說書人到處發武器是甚麼設定？

劉嘉玲在本片中雖是客串鑄劍堡堡主，但是幾乎三分之一的劇情都是由她來闡述，不僅將呂布、曹操等人的發跡史都盡數說明，更重要的還發送每個無雙英雄各自的本命武器，搞得像是推動歷史前進的先知一樣，完全詮釋那種把天下人當成棋子，卻又超然在外隱居仙人一樣，如果你說她是最終大魔王、大反派的話，我一點也不會意外。但就這說書人的設定其實才是本片最大的亮點。

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因為導演根本就是安排一場戲中戲，表面上看來是劉嘉玲利用說書的特性，幫你帶過那些英雄的生平，但實際上是要讓你適應整部片都是說書式的拍攝，導演自己才是最佳的說書人（難怪劉嘉玲可以說片長的1/3，就是要讓你適應）。「欲知詳情，下回分曉」就是本片最佳的寫照：整部片的重點看似從劉關張三兄弟出發，但基本上都在描述曹操的戲份，也因此所有角色的背景都很零散。桃園三結義，沒有；黃巾賊之亂，帶過；十八路諸侯紛爭，隨意；王允獻計，假裝有。反正就是賭大家看三國這種被翻拍到幾乎會背的故事，省略所有這些英雄的背景知識，本片既沒有起源也沒有結尾，董卓遷都就直接完結，那設計貂蟬出來要幹嘛，為什麼要與呂布相遇，不就是要拍跟董卓之間的反目嗎？還設計了董卓迎娶貂蟬的戲份，為啥不好好演下去，這種虎頭蛇尾的片子，難道我會給你機會拍第二集嗎？

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有可能，因為票房不佳賣給Netflix，可能有機會可以在搞一部曠世奇派（本片預算三億港幣，約三千多萬美金，目前回收看來最多千萬美金，只能看Netflix的各位會不會賞臉，或許片商看在Netflix觀影人數，願意再當一次冤大頭？大夥刷起來）。

三、武將三流

《真三國無雙》遊戲哪裡吸引人，就是「武將」吸引人。在遊戲的世界裡操控你所喜愛的武將出征，想辦法達到一場動輒上千人的KO，再加上每個武將專屬的武器與無雙技能，這些都塑造出這個遊戲獨有的玩法。但本片爪的武將可能只有兩三人算是合格，就讓我們評評以下劇照：

先不說大家應該至少可以猜出三個角色的扮相，我都不知道是要讚賞還是吐槽的好，張飛那個肚子也太大了吧，好歹一身腱子肉才能配上這個大肚腩；關羽也未免太瘦弱，劇中細看那紅臉還以為是曬傷，小胳膊小腿我都覺得那青龍輾月刀不會壓死你嗎，還是你要詮釋東漢末年民不聊生的背景，讓三弟賞你口飯吃吧；最正常的就是劉備，扮相好，氣質好，平時嘴上心繫大漢的劉皇叔，在一些關鍵時刻的確演出種道貌岸然的感覺，而且恰好用自己陽光般的容貌遮掩過去，算是本劇中不可多得的角色。

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至於中間那位大家絕對沒看片就猜不出來的角色，我真心覺得劇組是不是刻意來搞笑，他居然是「李儒」，難道是一肚子壞水才變成這個形象，你那些毒辣陰損的計謀都藏在腹中對吧，這才是真正的大智若愚？

或許因為劇情多描述在曹操身上，所以其他演員隨意一點沒有關係，但曹操除了最後結尾的戲份有顯露出一點奸詐之外，大多時候都透露出一股英氣，甚至前半段出來的時候我還以為是周瑜。那個「寧可我負天下人，不可天下人負我」的霸氣曹操去哪了，形象不夠，演技來湊，但你演周瑜至少80分起跳，為啥導演覺得你六十分的曹操會比周瑜還出色呢？啊！我忘了，本片沒有周瑜，那你還是演曹操好了，我錯怪你了，你是不得已沒有角色可以演了。

而呂布與貂蟬的形象雖然算的上還原原作，但呂布在此片中的邪氣多於狂氣，如果打過電動的玩家大概就會了解到，要在遊戲中可以單挑呂布（初期）是多麼困難的一件事，呂布的邪是其狂霸無雙、睥睨天下英雄的氣勢所造出來無敵，但本片雖然演員角色很到位，但卻剛好恰恰相反，是邪氣所帶領一種看輕天下英雄，進而狂跩稱霸的形象，反而落了下乘。

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其他人基本上戲份不多也不便多提，董卓基本上也算是還原遊戲中酒池肉林的形象，張角、袁紹、孫堅等扮相(我是說扮相，這些人幾乎沒有戲份)也著實不錯。甚至有些遊戲場景中釋放無雙的鏡頭，本片也有忠實呈現，但基本上就是呈現一下而已，最後大決戰也將「無雙」能力誇耀的太過頭(中間追殺曹操就很扯了)，要真是如此，其實呂布一人就可以獨統天下，大招一放就天崩地裂、隨意就可以毀滅一座小山或形成海嘯，那其他小兵要怎麼上戰場，在家種田就好了，武將的能力超脫一般人太多了，根本不用排兵佈陣。

最後在小小的吐槽一點，本片幾乎沒有「噴血」鏡頭，打仗場面皆不會血流成河（我猜是過審較容易，特效無須再多加錢），連曹操中箭都不會流血（樹海追逐戰），只有療傷的時候才會有血跡，這段實在太爆笑，要是在電影院我真的會忍不住笑場，箭射在身上當裝飾品一樣，你插那幾把箭不流血也不影響行動，就沒想過畫面呈現不尷尬嗎？不會，因為導演就這麼拍了，我真是服了。

ps.大家有空來刷刷這片爆笑喜劇，真的不能只有我看到，不然我會覺得實在是太愚蠢才會受騙上當XD。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：徐國益，原文：【影評】《真三國無雙》一部不能只有我看到的驚世鉅作】