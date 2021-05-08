票房綜合指數︱《真三國無双》連奪8日冠軍　奧斯卡助攻《浪跡》

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-08 10:00

上星期，新上映電影一共4部，包括《真﹒三國無双》、《金錢帝國︰追虎擒龍》、《讀心叛變》，還有由張藝謀執導《懸崖之上》。根據香港戲院商會截至5月2日的一周票房成績，《真﹒三國無双》順利登上票房冠軍，而直到5月6日，更一連8日成為票房冠軍，累積票房衝破400萬。

電影遠赴紐西蘭拍攝，成本不菲。不過更花費和時間的是後期特技，單是要神還原「無雙」一幕已經有排搞。（《真‧三國無雙》劇照）

除了林雪，呂良偉的袁紹造型也大獲好評。(《真‧三國無双》劇照)

由導演周顯揚執導及監製之電影《真‧三國無双》，上周四（29/4）在港上映，而上畫以來都一直成為票房冠軍，成績不俗。去到第二個星期，有更多「參戰」，包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的《滅我者》 （Those Who Wish Me Dead）、郭富城《秘密訪客》、土屋太鳳的《奇蹟的燒肉店》、台片《跟你老婆去旅行》、韓片《夢魘》、西片《醉美的一課》及《波斯密語》。雖然連續奪冠，但票房數字上未算有驚喜，有點意料之外。

古天樂飾演第一代廉政專員。（《金錢帝國追虎擒龍》影片截圖）

至於累計至5月2日的票房數字，第二位是由古天樂、林家棟、吳鎮宇、梁家輝主演的《金錢帝國︰追虎擒龍》，有$186萬，同樣表現平平。反而挾奧斯卡最佳影片、最佳導演及最佳女主角之勢的《浪跡天地》，上畫32日，累計有$334萬票房，相當不俗。而《爸爸可否不要老》獲最佳男主角加持，上畫25日也收得$357萬，兩部在頒獎禮後一星期，都分別取得過百萬票房，再次證明獎項成為票房的催化劑。

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