票房綜合指數︱《真三國無双》連奪8日冠軍　奧斯卡助攻《浪跡》

最後更新日期: 2021-05-08 10:00

上星期,新上映電影一共4部,包括《真﹒三國無双》、《金錢帝國︰追虎擒龍》、《讀心叛變》,還有由張藝謀執導《懸崖之上》。根據香港戲院商會截至5月2日的一周票房成績,《真﹒三國無双》順利登上票房冠軍,而直到5月6日,更一連8日成為票房冠軍,累積票房衝破400萬。

電影遠赴紐西蘭拍攝,成本不菲。不過更花費和時間的是後期特技,單是要神還原「無雙」一幕已經有排搞。(《真‧三國無雙》劇照)

除了林雪,呂良偉的袁紹造型也大獲好評。(《真‧三國無双》劇照)

由導演周顯揚執導及監製之電影《真‧三國無双》,上周四(29/4)在港上映,而上畫以來都一直成為票房冠軍,成績不俗。去到第二個星期,有更多「參戰」,包括安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的《滅我者》 (Those Who Wish Me Dead)、郭富城《秘密訪客》、土屋太鳳的《奇蹟的燒肉店》、台片《跟你老婆去旅行》、韓片《夢魘》、西片《醉美的一課》及《波斯密語》。雖然連續奪冠,但票房數字上未算有驚喜,有點意料之外。

古天樂飾演第一代廉政專員。(《金錢帝國追虎擒龍》影片截圖)

至於累計至5月2日的票房數字,第二位是由古天樂、林家棟、吳鎮宇、梁家輝主演的《金錢帝國︰追虎擒龍》,有$186萬,同樣表現平平。反而挾奧斯卡最佳影片、最佳導演及最佳女主角之勢的《浪跡天地》,上畫32日,累計有$334萬票房,相當不俗。而《爸爸可否不要老》獲最佳男主角加持,上畫25日也收得$357萬,兩部在頒獎禮後一星期,都分別取得過百萬票房,再次證明獎項成為票房的催化劑。

