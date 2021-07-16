【七小福】元彪回憶師傅于占元教導　笑談私下決鬥邊個武功最強

電影《七小福》由「七小福」的大師兄洪金寶牽頭，他將帶領元彪及眾師兄弟，製作這部電影。昨日（7月15日）電影在灣仔舉行籌拍計劃啟動發布會，可惜總導演洪金寶因為身在外地未能出席，而發布會的重任則落在電影監製元彪身上。



《七小福》總導演洪金寶因身在外地未能出發布會。（陳順禎 攝）

元彪與元秋接受《香港01》訪問時表示，《七小福》這個計畫醞釀了超過10年：「當我們同學會50周年時，我已經說這件事。現在已經55周年，甚至乎準備踏入60周年，如今終於夢想成真，向夢想邁進新一步，全靠眾師兄及師姐支持，還有梁家輝及杜國威協助，所以完成這個發布會，增加了信心。」至於電影的角色，元彪表示要待劇本出爐，再交由師兄及師姐審視後，才能決定眾人的角色。

元彪與元秋接受《香港01》訪問時談到籌備這部電影的初衷。（陳順禎 攝）

問到對師傅于占元最深印象時，元彪笑言是「打我們」，然而他解釋因為當時只有師傅、師叔及師母三個人教導，難免會有發怒的時候：「當時我們不覺得師傅好嚴格懲罰我們，師傅打我們是正確的，或許因為年代不同。」

談到當年年紀輕輕，需要接受艱苦訓練，自然會趁師傅不在時偷懶：「偷懶肯定有，師傅一轉身，（雙手累）用個頭頂住。」在旁的元秋表示會在戲中見到好多小時候的動作。最後，問到年輕時的「七小福」難免會有私下切磋，元彪坦言：「當然有大欺負小，但師傅在的時候就不會打。」最後他還承認「七小福」中，最好打一定是洪金寶：「最勁一定洪金寶，你看他的身形，而師傅教落師兄，教師弟的責任會交給師兄。」