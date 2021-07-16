「元家班」為《七小福》再聚首　元秋自爆︰與洪金寶成龍同居多年

電影《七小福》由「七小福」的大師兄洪金寶牽頭，他將帶領元彪及眾師兄弟，製作這部電影。昨晚（7月15日），電影在灣仔舉行籌拍計劃啟動發布會，出席者包括電影監製元彪、梁家輝、元秋及擔任編劇的杜國威，而導演洪金寶及元華因為身在外地，未能出席。



「元家班」再聚首一堂。（陳順禎 攝）

元彪、梁家輝及元秋在席間輪流分享，元秋率先提到當年「元家班」沒有分男女，師傅于占元對所有學生一視同仁：「無分男、女，食及瞓都在一起，我跟元彪、成龍及洪金寶同居好多年。」旋即引起陣陣笑聲。

及後元秋繼續表示，由於訓練沒有男、女之分，所以訓練都有「少少辛苦」：「一開始是拿頂一小時，完成後雙手都青筋暴現」。雖然如此，但在旁的元彪馬上說：「秋姐是武生王。」看來當年的元秋不比男生弱。

司儀錢嘉樂表示當年幸有元彪邀請加入「元家班」，否則讀書不多的他很容易會誤入歧途。（陳順禎 攝）

之後到梁家輝分享，他表示雖然未知道角色，但一定要支持。他還表示原來演了戲這樣多年，還有一個心願：「從影以來有一個心願，過往常聽到七小福，中國戲劇學院，很好奇寄宿的生活，如果可以接觸這一個故事，就好完美。」

梁家輝以唐裝示人，雖然他稱未知自己的角色，但自來他演師傅于占元的機會很大。（陳順禎 攝）

由於身為《七小福》總導演的洪金寶身在外地，未能現身發布會，他透過短片跟觀眾表示：「因為疫情關係我沒有辦法回香港出席記者招待會，由我洪金寶帶領的《七小福》原班人馬好快會跟大家見面，希望大家多多支持。」

洪金寶未能出席發布會。（陳順禎 攝）

至於壓軸出場就是今次電影的監製元彪，他表示設計這部電影是希望懷緬師傅：「講我師傅一生人如何貢獻給這班徒弟，他會擔心我哋搵唔搵到食。」故電影會以于占元師傅在5，60年代，帶女兒于素秋來香港，並開設一間名為中國戲劇學院，收「七小福」為徒的故事。