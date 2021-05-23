意大利恐怖片《典型恐怖故事》預告出爐　網民讚驚嚇兼血腥極期待

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-23 19:15

近期許多Netflix的觀眾都醉心觀看驚慄兼奇幻泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）。而早前Netflix公開了意大利恐怖電影《典型恐怖故事》（A Classic Horror Story）的先導預告，雖然預告僅得52秒，但已經成功俘虜許多影迷的心，大讚電影夠驚嚇兼血腥，期待值爆燈。

《典型恐怖故事》由兩位意大利年輕導演Roberto De Feo及Paolo Strippoli聯合執導。（《典型恐怖故事》劇照）

《典型恐怖故事》由兩位意大利年輕導演Roberto De Feo及Paolo Strippoli聯合執導，前者首部作品是獲不俗評價的驚慄懸疑電影《The Nest》（台譯：鬼巢）。從《典型恐怖故事》的先導預告可以見到，異教徒的符號、撒旦的圖騰及血腥的畫面，並稱這部作品是《Midsommar》（台譯：仲夏魘）及《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）的混合版。

Netflix稱這部作品是《Midsommar》及《德州電鋸殺人狂》的混合版。（《典型恐怖故事》劇照）

《典型恐怖故事》講述有五個人一起去旅行，在夜幕低垂時，他們為了避開馬路上的動物屍體而撞樹。當五人醒來時，發現他們已經不在路上，而是困在一間木屋內，他們發現這間屋應該是屬於一名邪惡的異教徒。此時配樂響起由Sergio Endrigo所創作的兒歌《La Casa》。

《典型恐怖故事》其中一位導演Roberto De Feo曾執導《The Nest》，電影的評價不俗（《The Nest》劇照）

《典型恐怖故事》將在7月14日Netflix上線，而電影的先導預告早前出爐，瞬間在網上掀起熱話，吸引超過34萬人次觀看此預告。其中有網民稱「沒有突發驚嚇（Jump scare）才算是真正的恐怖片」，甚至有網民表示「不敢直視刑具準備刺落眼球一刻」。神秘及恐怖的儀式即將發生，卻用上輕鬆愉快的兒歌，相映成趣下，讓許多影迷期待值爆燈。點擊下圖即睇《典型恐怖故事》先導預告圖片！！！