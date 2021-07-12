泰國恐怖電影預告過度驚嚇　南韓戲院出「奇招」幫助膽小戲迷

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泰國恐怖電影《The Medium》（台譯：靈媒）原定7月在泰國上映，但由於新冠肺炎疫情影響而延期，但這部電影已經確定在本月14日南韓上映，有趣的是，當地還特別開一場「膽小鬼專屬場次」，讓又要驚又要觀看的戲迷可以入場欣賞。

這部電影由曾執導《鬼影》的泰國著名導演Banjong Pisanthanakun執導。（《The Medium》劇照）

泰國恐怖電影《The Medium》由曾執導《鬼影》、《4條大路通陰間》及《嚇鬼阿嫂》的泰國著名導演Banjong Pisanthanakun執導。當時電影預告片出爐後，曾嚇怕很多戲迷。這部電影定檔在本月14日南韓上映，當地有院線特別推出「膽小鬼專屬場次」，不僅會在播映時開燈給觀眾看電影，還會送「耳塞」。

「奇招」傳出後，當地許多戲迷竟然心動，有意接受挑戰。有戲迷表示「我就是這個膽小鬼，開燈看的話我應該可以」、甚而有戲迷得一想二稱「可以在恐怖場口前幫我倒數」等。

南韓方面推出「膽小鬼專屬場次」。（쇼박스(SHOWBOX) Facebook 圖片）

《The Medium》除了由泰國著名導演Banjong Pisanthanakun執導外，電影由南韓導演羅泓軫擔任監製，他曾憑2008年上映的《追擊者》奪得有「韓國奧斯卡獎」之稱的大鐘獎最佳導演。之後，他再憑在2016年上映的《哭聲》，奪得第37屆青龍電影獎和第11屆亞洲電影大獎最佳導演獎。

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