《媽媽的神奇小子》終極預告　「蘇樺偉」哭訴政府每月僅津貼三千

由金像獎及金馬獎影后吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》，自3月的先導預告發布後，外界一直期待的《媽媽的神奇小子》今日發放終極預告及定檔海報，宣布電影在8月12日正式上映。



《媽媽的神奇小子》正式在8月12日上映。（《媽媽的神奇小子》劇照）

從終極預告可以見到，飾演成年版蘇樺偉的梁仲恆一句「我返去跑步的話，每個月政府津貼得三千塊」，聽得讓人心酸，同時充分表達傷健運動員追夢與現實之間的矛盾。至於定檔每報，除了有戲中經典的「快過火車」場景外，設計師亦巧妙地把蘇媽手上的絲巾轉化成偉仔這「神奇小子」的斗篷，喻意偉仔在蘇媽的支持下成為令人驕傲的「神奇小子」。

梁仲恆飾演蘇樺偉，預告其中一句「我返去跑步的話，每個月政府津貼得三千塊」，聽得讓人心酸。（《媽媽的神奇小子》預告擷圖）

電影《媽媽的神奇小子》跟據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編，由吳君如監製及主演，尹志文執導。蘇媽一角由吳君如飾演，而飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚是零演出經驗，今次為電影獻出第一次。

馮皓揚在電影中有不少跑步戲份，在運動場上不停跑，對這個年輕人來說應付自如，但面對內心感情戲的演繹，就是一大挑戰。蘇樺偉少年時曾赴美國亞特蘭大殘澳運動會特訓，那次是他第一次離開父母隻身遠赴外國，特別難受，馮皓揚便要演繹這一段情節，在遠方致電回家問候家人，邊說邊忍不住落淚。演出時馮皓揚要邊流淚邊演繹患有痙攣的蘇樺偉的說話方式，令他一時間未能兩邊兼顧。

馮皓揚在電影中飾演少年版蘇樺偉。（官方圖片）

戲中演蘇樺偉教練的張繼聰見狀就跟他細心解說，希望可以引導出馮皓揚的情緒。最終這場戲，在阿聰及導演協助下順利完成。馮皓揚說：「我回想自己來拍戲這麼多天都沒有找過媽媽，又想想平時對媽媽做的衰嘢，會內疚。多謝聰哥教我，他跟我講蘇樺偉自少由媽媽照顧，第一次這麼久都見不到媽媽，真是會好掛住。我好多謝大家給我意見，令我演繹蘇樺偉時更有信心。」