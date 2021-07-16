媽媽的神奇小子｜吳君如神還原當年蘇媽　本尊見到大讚︰照鏡一樣

由尹志文執導；吳君如監製及主演、梁頌恆、張繼聰、胡子彤、鍾雪瑩、林家熙（Locker）等人主演的《媽媽的神奇小子》（Zero to Hero），將於8月19日上映，現時正在銅鑼灣舉行《媽媽的神奇小子》電影展覽暨慈善義賣，觀眾可看到部分場景及電影劇照，更包括蘇樺偉從未曝光之獎牌，還有他和蘇媽的生活點滴。



吳君如自言在戲中飾演蘇媽，其造型橫跨八十年代至千禧年代。（《媽媽的神奇小子》劇照）

官方發布一條新特輯，吳君如透露演繹蘇媽都有難處，雖然電影改編自真人真事，但因為蘇媽不是一位歷史人物，對一般大眾來說沒有固定形象，所以做資料搜集時難以在網上找到她與蘇樺偉的日常，只得零星兩條片段。最後劇組安排了君如和蘇媽見面傾偈好多次在過程中去捕捉蘇媽的神髓，她憶述：「我記得第一次見蘇媽時，她是個很爽快的人，第一句已跟我說『君如，唔怕問，我冇事唔可以同人講』初印象已知在我演蘇媽時，要演繹出她的爽快。」後來亦知道了更多蘇媽的私人事、以及她跟蘇樺偉的艱苦和經歷。

君如講到網上甚少蘇媽的參考資料，最終唯有由劇組安排兩人見面。（影片擷圖）

君如更講到蘇媽首次去到劇組現場，一見到君如的第一句便說：「嘩，照鏡呀！」君如開心不已。而在戲中君如都有加入一些自己的小動作，覺得在初期階段照顧兒時患有痙攣的蘇樺偉時都會很憤怒，所以會不停看着上天問：「點解係我？點解咁唔公平？」後來發現到蘇樺偉有跑步的才能才放下心頭大石，才發現到人生幾開心。

君如以3個階段去演繹蘇媽：