【媽媽的神奇小子】4歲小演員不良於行　憑堅毅演出感動吳君如

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-12 19:05

《媽媽的神奇小子》是一部改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽真人真事的電影，由金像獎及金馬獎影影后吳君如監製兼主演，電影將在8月正式上映。戲中飾演「蘇媽」的吳君如，一直陪伴兒子蘇樺偉成長，而戲中由4名演員飾演不同年齡階段的蘇樺偉，當中吳君如就被4歲「蘇樺偉」感動。

《媽媽的神奇小子》是一部改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽真人真事的電影，由吳君如主演。（《媽媽的神奇小子》劇照）

《媽媽的神奇小子》講述殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟，除了吳君如外，其他演員包括張繼聰、梁仲恆、胡子彤、錢小豪、楊偉倫、吳肇軒、陸永、麥沛東、鍾雪瑩等。吳君如在戲中飾演「蘇媽」，一直陪伴兒子蘇樺偉成長，而劇組更找來4名演員飾演不同年齡階段的蘇樺偉，分別由初生嬰兒、4歲小演員、演少年版的馮皓揚及演成年版的梁仲恆。

吳君如對4歲小演員的演出特別深刻。（《媽媽的神奇小子》劇照）

吳君如對4歲小演員印象特別深刻，也被他的演出感動。4歲小演員本身亦不良於行，但他在片場表現醒目精靈，懂得在鏡頭前演活角色，與君如在戲中的互動交流，一舉手一投足亦帶動她投入「蘇媽」角色。吳君如指小演員在悶熱的環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上本身不良於行，飾演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，也讓她甚為感動。

4歲小演員本身亦不良於行，但飾演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，讓吳君如甚為感動。（《媽媽的神奇小子》劇照）

當時這場戲講述吳君如要在悶熱的工廠工作，同時要照顧不良於行的兒子，戲裡戲外都感受到「蘇媽」的艱難。吳君如說：「戲中的『蘇媽』其實從來都冇鬆過一口氣，睇住個仔不是普通人，要扶住他成長。」同為媽媽的吳君如，在拍攝時不忍呼喝小朋友，但無奈要將戲拍好：「拍的時候好驚，4歲的小演員被我大聲喝，他真係好驚，然後唔願意埋位，我當時覺得嚇親他，自己是好入戲，但讓小朋友好驚。」

「蘇媽」吳君如一直陪伴兒子蘇樺偉成長。（《媽媽的神奇小子》劇照）

吳君如笑言最後使出「絕招」，在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員：「我說拍完會給他10杯雪糕，我不停跟他解釋演戲其實是假的，在攝影機面前的演出是假，真實我不是這樣。始終小朋友在片場會害怕，他已經好叻。」

另外，吳君如於戲中飾演的蘇媽造型橫跨八十年代至千禧年代，每個年代造型以至場景擺設皆見劇組之用心，而一套四款的年代版角色海報亦於今天正式曝光。