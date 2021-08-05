鬼同你住專訪｜邵音音差啲被性侵幸靈體護身　「事後對方發高燒」

由陳果自編自導的港產鬼片《鬼同你住》，以香港瘋狂樓價做背景，令大家貪平連凶宅都有興趣。如果你咩都唔驚，可以平幾十甚至百萬住凶宅，都係一個選擇。問到陳果、邵音音及黃又南的撞鬼經驗，以音音的經歷最猛，而且佢仲遇到個正義之靈，仲幫佢擊退「鹹濕鬼」。

音音提起昔日的靈異遭遇，沒有驚反而頗有喜感。（劉智源 攝）

80歲鄰居死後不時現身

對於住凶宅，有得揀大家當然避得就避，但音音姐就明言有些事，你想避都避唔到，佢自己就有以下經歷。邵音音︰「我住過九龍塘，家中對面有個80多歲婆婆過身，但我同女婿波多野，久不久都會在門口聽到女人慘叫聲，有時開門仲會見到個著紅衫的女人企喺度，我同女婿通常會互望一下，唔敢出聲，返到屋內才敢問對方見唔見到？」

音音姐在戲中扮演鬼后，單是化妝都兩、三個鐘。（《鬼同你住》劇照）

差點被性侵幸得靈體仗義幫忙

拍鬼片，靈體好多時都扮演害人角色，但音音姐就分享一個極奇異經歷，懷疑靈體都會行俠仗義幫自己。「以前住一間屋，經常見到一個黑影行過，睇醫生都話我可能精神病，後來有個男人來我屋企，心存不軌，不是想強姦我，總是想搞我！」說到這裡，身旁的陳果導演都不禁讚句︰「你艷福不錯喎！」邵音音︰「我真係太吸引，令一個正直的人都按奈不住。你又唔搵我拍《三夫》？」陳果︰「你後生……50年我搵你啦」導演都相當心水清。

不過故事發展到這裡，開始有靈異事情發生。「正當我拒絕個男人，跟他有糾纏時，廚房內突然傳出打爛碗的聲音，然後房內化妝檯上的化妝品，都突然飛起掉到他身上，這全是我親眼見到。個男人當然立即逃離，事後聽說他返到屋企還發高燒。」可能就是這次經歷，令音音姐對靈異之說沒有太大恐懼。「我好多時都跟它們住埋一齊。」

母女為層樓互相廝殺。（《鬼同你住》劇照）

又南做地產經紀，以賣凶宅為主。（《鬼同你住》劇照）

陳果︰拍《福星》系列有遇過

至於陳果導演，坦言在戲行有很多這些傳聞，自己雖然沒有接觸過，但最接近一次都叫他感到心寒。「80年代我有份拍《福星》系列，做副導演。在廠景內有廁所， 3格之中有一格永遠鎖上，有次拍到清晨5、6點，我去完廁所出來，有個工作人員緊接使用，但他邊行邊大叫︰『天光喇，出來吧！』我當時不知他在叫甚麼，但不夠2分鐘，他口腫面腫的行出來，我都呆了。」到底是否言語上有冒犯，陳果都說無法解釋。

陳果最接近靈體一次，都是發生在片場。（劉智源 攝）

至於又南都試過去台灣旅行時，在酒店內被鬼壓。「我第一晚住，準備沖涼前太累不自覺地睡著了，突然之間整個人郁不到，當時已心知不妙，然後醒起朋友說講粗口可以壯膽驅鬼，但我講完都幫唔到，隨後當晚睡覺時都有再被壓，後來行到酒店大堂，就見到有十數個和尚在做法事，終於知道甚麼事。」最後都換房了事。