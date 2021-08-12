自殺特攻｜一個露械場面惹熱議　黃鼠狼快閃10分鐘迷你下體吊吊揈

DC擴展宇宙電影《自殺特攻》（The Suicide Squad），目前上映以來口碑相當不錯，粉絲們亦認為《自殺特攻》大勝《自殺特攻：超能暴隊》。最近其角色「黃鼠狼」的出場細節也成為粉絲們圍繞的話題。



導演占士根「James Gunn」以幽默血腥結合R級動作的《自殺特攻》，獲得的正面迴響無庸置疑，影迷們從裡面也找到了上映前的種種細節。值得一提的是，該大片也出現了「黃鼠狼」角色，擁有鬥雞眼、渾身毛茸茸的身影在電影中出現不超過10分鐘引起討論。

出現不超過10分鐘卻成《自殺特攻》全片最大「亮點」！點圖放大黃鼠狼迷你下體👇👇👇

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被討論的主因是，這隻「黃鼠狼」（weasel）在走路時那晃來晃去的「迷你下體」備受注意，粉絲們倘若仔細觀察，便能看見當它走出裝甲囚犯運輸車時的下半部細節。與此同時，知名外媒《thewrap》也表示道：「儘管這樣的做法並非新奇，但是占士根總能在電影內增添可被發掘的細節，非常有趣」。

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