自殺特攻｜一個露械場面惹熱議　黃鼠狼快閃10分鐘迷你下體吊吊揈

DC擴展宇宙電影《自殺特攻》（The Suicide Squad），目前上映以來口碑相當不錯，粉絲們亦認為《自殺特攻》大勝《自殺特攻：超能暴隊》。最近其角色「黃鼠狼」的出場細節也成為粉絲們圍繞的話題。
導演占士根「James Gunn」以幽默血腥結合R級動作的《自殺特攻》，獲得的正面迴響無庸置疑，影迷們從裡面也找到了上映前的種種細節。值得一提的是，該大片也出現了「黃鼠狼」角色，擁有鬥雞眼、渾身毛茸茸的身影在電影中出現不超過10分鐘引起討論。
出現不超過10分鐘卻成《自殺特攻》全片最大「亮點」！點圖放大黃鼠狼迷你下體👇👇👇
+1
相關圖輯：【自殺特攻】「捕鼠者」演員原來係大美女 網民激讚：正過小丑女（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+41
被討論的主因是，這隻「黃鼠狼」（weasel）在走路時那晃來晃去的「迷你下體」備受注意，粉絲們倘若仔細觀察，便能看見當它走出裝甲囚犯運輸車時的下半部細節。與此同時，知名外媒《thewrap》也表示道：「儘管這樣的做法並非新奇，但是占士根總能在電影內增添可被發掘的細節，非常有趣」。
相關圖輯：【自殺特攻】盤點電影15大彩蛋 DC出品驚變Marvel風格？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+18
自殺特攻影評｜搞笑背後暗藏政治隱喻！美國大愛左膠躺著也中槍疫情期間美國票房出乎意料 《自殺特攻》《黑寡婦》齊齊輸畀呢部自殺特攻│導演爆死亡名單跟原定不同 親揭小丑女及血拳原本命運【自殺特攻】口碑佳但票房不似預期 變種病毒與串流平台雙重打擊《自殺特攻》隊長Joel Kinnaman遭女伴性勒索 以性侵威脅求上位【自殺特攻】「捕鼠者」演員原來係大美女 網民激讚：正過小丑女
延伸閱讀：
影視最後一次看到小丑女？《自殺突擊隊：集結》導演詹姆斯岡恩：「哈莉奎茵或會死掉」
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】