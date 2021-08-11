自殺特攻影評｜搞笑背後暗藏政治隱喻！美國大愛左膠躺著也中槍

在這世界上，絕大多數的人都無法輕易分類，在英雄與反派之間，總有一群蕞爾小民生存著，他們生來無法成為驚天動地的超級英雄，也不是能毀滅世界的恐怖反派，單純活著，做些小奸小惡，以為人生就是這樣，他們也逐漸成為了「自殺特攻」。



《自殺特攻》（The Suicide Squad）承襲於前集，但剝除更多英雄主義，他們各自都被微不足道的困惑情緒所干擾，更從未想過拯救世界或是毀滅世界，他們有自己的惡趣味，覺得好玩，鮮花蝴蝶與血肉模糊，可以畫上等號，他們生來就是為了去死，反正活一天是一天，不用思考太多。

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他們絕美卻又瘋癲，都知道自己絕非善類，Harley Quinn（瑪歌羅比飾演）殺人不眨眼，但對她來說愛情仍是一切，不是為了依附男人，而是一種對於理想情感的寄託；「血腥運動」Robert DuBois（艾德里斯艾巴飾演）很難界定是否所謂的壞胚子，但他生來就被教育要殺戮，那是他人生的準則，他對自己女兒最好的教育，就是遠離，畢竟他是罪惡纏身的人。

我突然就想起，是否「自殺特攻」這群小奸小惡，各自擁有另類能力的反英雄們，會不會本來可能是好人，只是他們從未知道自己可能可以是好人。

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這是占士根（James Gunn）拍攝電影固有的小人物美學，他喜歡著重於失敗者，這群魯蛇，在他的眼中，勝利者太稀少，只有失敗，習以為常，他們甚至不認為自己有機會闖出一片天，只覺得生活盡歡就好，當他們大難臨頭，是自殺，還是壯烈犧牲，就由心境決定。

《自殺特攻》將失敗者描繪得特別動人，也是占士根拍《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy ）系列的拿手絕活，他們胸無大志，不相信自己能做出一番大事業，但他們也很真誠，願意面對自己，有時顯得誠懇多了。

另一方面，占士根很狡獪的讓這故事不無聊，他添入大量的非線性敘事，於是我們看到這支小隊突然拆散，各自有各自的盤算，突然自相殘殺，突然逃亡，突然恐懼，當故事好像陷入一個死胡同，沒關係，時間倒流，我們由另一個角度來看，讓《自殺特攻》變得驚喜極了。

Peacemaker, what's a joke. Rick Flag

尤其是Rick Flag上校的最後這句台詞，看來諷刺，這不就是在批判美國嗎？

什麼是超級英雄呢？這十餘年來，Marvel、DC派出許多超級英雄，不斷在各式各樣的議題上做解構，占士根的《自殺特攻》有一大部分是與《銀河守護隊》系列的卑微小人物作為連結，但另一方面，他又充滿憐憫眼光的向觀眾介紹這些怪異、自大、劣根性強卻認真生活的人，跟我們說，超級英雄，也有可能是長成這樣，他們最偉大的時刻，就是在知道自己可能將死之際，決議回頭去面對自己完全無法對抗的怪物，以死明志，就變成偉大情操。

反派「海大星」最後一句台詞是「我也曾幸福過，自由漂浮，仰望星空」，來到這座城市，想要有個新的家，但終究是失敗了，從那時你會發現，失敗者的定義，比你想像中還複雜，是啊，就算「自殺特攻」勝利了，那他們接下來將迎接榮光嗎？也是不會，他們將被政府通緝，沒有人知道他們曾經偉大，他們對抗過的超級英雄們，依舊不會認真看待他們，但沒關係，只要搞怪中帶有浪漫，然後有人愛他們，就像你我一樣，這樣就夠了吧。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】